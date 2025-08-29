augusztus 29., péntek

Kultúrprogramok saját eszközökkel

Címkék#Észak-Vas vármegye#Burján Szabolcs#járások program#Ágh Péter

Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője a kemenesszentmártoni falunapra sem érkezett üres kézzel: a Versenyképes járások program támogatásnak köszönhetően kulturális, közművelődési célú eszközöket vásárolhat a település.

Horváth László

Könnyen lehet, hogy a kemenesszentmártoni falunap résztvevői utoljára ültek a sörpadokon, felettük utoljára adtak árnyat a napsütéstől a felállított sátrak, szólt a zene a hangszórókból. 

Burján Szabolcs polgármester, valamint Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője
Fotó: Koszorú Mihály

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője elmondta, a falunapon adta át Burján Szabolcs polgármesternek azt a támogatói döntést, amely révén újabb források érkeznek a településre. Ezúttal kulturális, közművelődési célú eszközöket vásárolhatnak.

 Hajrá, Kemenesszentmárton! 

- zárta Ágh Péter.

Burján Szabolcs kiemelte, a Versenyképes járások program lényege az összefogáson túl az is, hogy a környező települések segítsék egymást.

- A mostani program konzorciumi vezetője Vönöck – tette hozzá. - A tagok: Mersevát, Kenyeri, Kemenesmagasi, Szergény, valamint mi magunk kemenesszentmártoniak. A Versenyképes járások programban 4,2 millió forint támogatást nyertünk el. Ebből a programjaink, közösségi eseményeink lebonyolításához szükséges eszközöket vásárolhatjuk meg.

Melyek ezek? - kérdeztük a polgármestertől, aki elmondta:

- Beszerezhetnek egy projektort, 10 darab pavilont, sörpadokat, hangfalakat, a hangosításhoz szükséges technikai eszközöket.

- Korábban ezeket bérelnünk kellett, a jövőben az így felszabaduló összeget a falunk javára fordíthatjuk, illetve emelhetjük a programjaink színvonalát. Amennyiben a környező települések jelzik, szívesen kölcsönadjuk az adott napra a felszereléseinket.

Burján Szabolcs ezt követően a falunapról is szólt. Szombaton délelőtt a főzőversenyen kilenc csapat vett részt. Délután a zenés produkciók következtek, a fellépők közé a környékbeli művészeket is meghívtak. A gyerekek, felnőttek többféle műfaj közül választhattak.

A kemenesszentmártoni falunap a nagy bejelentések ideje is egyben. 2022 augusztusában a magyar kormány támogatásával készült el az Arany János utca felújítása. Az átadást ezen a napon tartották.

