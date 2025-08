Kutyabarát strandok: itt csobbanhatsz kutyáddal Vasban!

1. Kőszegi Kutyastrand

A kőszegi kutyabarát strandon fel tudnak frissülni kedvenceink.

Fotó: © Unger Tamás

Az Abért-tó partján fekvő kutyabarát strandot 2019-ben alapította a Közösen a Kutyákkal Egyesület, azóta szép számmal érkezik oda csobbanni az egész Vas megyei kutyás társadalom.

2. Gersekaráti strand

A gersekaráti szabadidőpark és strand kutyastrandján kis tréningpályával és sok árnyékkal találkozhatunk. Ideális a gazdinak és kedvencének egyaránt!

3. Vasvári Vár Kutyabarát Strand

Vasváron a Vasvári Vár területén is fel tud frissülni négylábú barátunk. A strandot úgy alakították ki, hogy biztonságos legyen mindenki számára - írtuk meg korábban.

4. Gébárti-tó

Vas megyéből könnyen megközelíthető a zalaegerszegi Gébárti-tó kutyastrandja, amit a zalaegerszegi önkormányzat alakított ki, kis stéggel, ahonnan a kutyusok vidáman ugrálhatnak a vízbe.

5. Borostyán-tó

a Zalalövő melletti Borostyán-tó Körmendtől mindössze 23 percre található, a tó kutyás strand része sekély vízzel rendelkezik, amely fokozatosan mélyül. A parton röplabdázni, strandfocizni is lehet, valamint egy erdei tornapálya is található a tó körül, így a gazdik is aktívan tölthetik el az időt - akár kutyájukkal együtt.

Boldogan úszkáló kutya.

Fotó: © Unger Tamás

+ Alternatív lehetőség: a vasi természetes vizek

A természetes vizek is rendelkezésünkre állnak, amennyiben megfelelő a partszakasz. Azon részein, ahol nincs fürdésre kijelölt hely, és nem tiltja tábla, ott nincs akadálya a kutyák fürdetésének.