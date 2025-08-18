Kutyaszépségverseny – a város legcukibb tappancsai és gazdijaik

Szombaton a körmendi Várkert igazi vidám forgataggá alakult, ahol kutyák, gazdik és családok ünnepelték közösen a négylábú kedvenceket. Az első Körmendi Kutyaszépségverseny iránt hatalmas volt az érdeklődés: közel száz kutyus érkezett, 84-en pedig versenybe is szálltak a nyolc különleges kategóriában.

Kutyaszépségverseny Körmenden

Fotó: Gáspár Eszter

Kutyaszépségverseny- több kategórIában versenyeztek:

A zsűri olyan vidám címekről döntött, mint a legcukibb, a legzordabb, a legkülönlegesebb vagy éppen a legbombább kutya. A legnagyobb nevetést azonban a kutya–gazdi hasonmásverseny hozta, ahol igazán megható és vicces párosok álltak színpadra.

A jókedvről nemcsak a versenyek gondoskodtak: a gyerekeket arcfestés és körhinta várta, a felnőttek pedig ismerősökkel és új barátokkal beszélgethettek, miközben a kutyák boldogan ismerkedtek egymással.

Fotó: VN/Gáspár Eszter

Több gazdi is elárulta: nekik ez volt az első ilyen versenyük, de egyáltalán nem az eredmény vagy a helyezés volt a fontos. Sokkal inkább annak örültek, hogy együtt lehetnek, új barátokat szerezhetnek és részt vehetnek egy igazán színes, közösségépítő programon.

A Várkert megtelt nevetéssel, tappancsok kopogásával és szeretettel. A különdíjak, a tapsok és a közös élmények mind azt bizonyították, hogy a kutyaszépségverseny nemcsak a díjakról szól – hanem arról, hogy mennyire össze tudja hozni a várost és a kutyabarátokat.

Ez a nap nemcsak a kutyákról, hanem az örömről, a közösségről és a barátságokról szólt. Sokan már most remélik, hogy a körmendi kutyaszépségverseny hagyománnyá válik, hiszen ilyen hangulatban mindenki győztesnek érezheti magát.