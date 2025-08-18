42 perce
Kutyaszépségverseny – a város legcukibb tappancsai és gazdijaik
Kutyaszépségverseny Körmenden: közel száz négylábú és gazdáik lepték el a Várkertet, hogy együtt ünnepeljék a játékot, a barátságot és a közösséget.
Szombaton a körmendi Várkert igazi vidám forgataggá alakult, ahol kutyák, gazdik és családok ünnepelték közösen a négylábú kedvenceket. Az első Körmendi Kutyaszépségverseny iránt hatalmas volt az érdeklődés: közel száz kutyus érkezett, 84-en pedig versenybe is szálltak a nyolc különleges kategóriában.
Kutyaszépségverseny- több kategórIában versenyeztek:
A zsűri olyan vidám címekről döntött, mint a legcukibb, a legzordabb, a legkülönlegesebb vagy éppen a legbombább kutya. A legnagyobb nevetést azonban a kutya–gazdi hasonmásverseny hozta, ahol igazán megható és vicces párosok álltak színpadra.
A jókedvről nemcsak a versenyek gondoskodtak: a gyerekeket arcfestés és körhinta várta, a felnőttek pedig ismerősökkel és új barátokkal beszélgethettek, miközben a kutyák boldogan ismerkedtek egymással.
Több gazdi is elárulta: nekik ez volt az első ilyen versenyük, de egyáltalán nem az eredmény vagy a helyezés volt a fontos. Sokkal inkább annak örültek, hogy együtt lehetnek, új barátokat szerezhetnek és részt vehetnek egy igazán színes, közösségépítő programon.
A Várkert megtelt nevetéssel, tappancsok kopogásával és szeretettel. A különdíjak, a tapsok és a közös élmények mind azt bizonyították, hogy a kutyaszépségverseny nemcsak a díjakról szól – hanem arról, hogy mennyire össze tudja hozni a várost és a kutyabarátokat.
Ez a nap nemcsak a kutyákról, hanem az örömről, a közösségről és a barátságokról szólt. Sokan már most remélik, hogy a körmendi kutyaszépségverseny hagyománnyá válik, hiszen ilyen hangulatban mindenki győztesnek érezheti magát.