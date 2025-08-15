augusztus 15., péntek

Lakásvásárlás előtt állsz? Ezt a videót látnod kell!

Szűcs Éva lakberendező elárulja a top 5 tippet, amire érdemes figyelned haszbált lakás vásárlásánál.

Gáspár Eszter

Használt lakás vagy ház vásárlásán gondolkodsz? Ilyenkor nemcsak az ár és a helyszín számít, hanem rengeteg apró részlet, ami később akár komoly költségeket is jelenthet.

Szűcs Éva lakberendező most egy rövid videóban osztja meg top 5 tanácsát, hogy mire figyelj a döntés előtt.

A jövő héten érkező, hosszabb podcastben pedig még mélyebbre ásunk:

  • Hogyan készíts okosan költségvetést, hogy ne ússz el az árral?
  • Mennyi idővel érdemes számolni egy felújításnál?
  • Milyen buktatók várhatnak egy használt ingatlan megvásárlása után?

Éva több éves tapasztalattal segít eligazodni a lakásvásárlás és felújítás útvesztőiben.

Nézd meg a videót, és készülj fel a podcastre, ahol még több hasznos tippet kapsz majd!

 

