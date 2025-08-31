1 órája
Új podcast epizód – Minden, amit a 3%-os lakásvásárlási hitelről tudni érdemes!
Szeptember 1-jén indul a 3%-os lakásvásárlási hitel, de nem mindegy, hogyan és melyik banknál vesszük fel. Debreczeni Bálint, független pénzügyi tanácsadó elmondta, mire kell figyelni, és milyen különbségekre számíthatunk a bankok ajánlatai között.
Lakásvásárlási hitel: Szeptember 1-jén indul az új, kamattámogatott lakáshitel-konstrukció, amely nagy lehetőséget jelenthet azoknak, akik most terveznek ingatlanvásárlást. De pontosan mit kell tudni róla? Hogyan érdemes felkészülni, és milyen különbségek lehetnek a bankok ajánlatai között?
Lakásvásárlási hitel
Erről beszélgettem Debreczeni Bálinttal, független pénzügyi tanácsadóval, aki részletesen elmagyarázta:
✔ Hogyan működik a 3%-os hitel,
✔ Milyen friss pontosítások születtek az elmúlt napokban,
✔ Mire kell figyelni a bankválasztásnál, hogy valóban a legjobban járjunk.
Ha lakásvásárlás előtt állsz, vagy egyszerűen csak szeretnéd érteni a konstrukció lényegét, akkor ezt az epizódot mindenképp hallgasd meg!
