Új podcast epizód – Minden, amit a 3%-os lakásvásárlási hitelről tudni érdemes!

Szeptember 1-jén indul a 3%-os lakásvásárlási hitel, de nem mindegy, hogyan és melyik banknál vesszük fel. Debreczeni Bálint, független pénzügyi tanácsadó elmondta, mire kell figyelni, és milyen különbségekre számíthatunk a bankok ajánlatai között.

Gáspár Eszter

Lakásvásárlási hitel: Szeptember 1-jén indul az új, kamattámogatott lakáshitel-konstrukció, amely nagy lehetőséget jelenthet azoknak, akik most terveznek ingatlanvásárlást. De pontosan mit kell tudni róla? Hogyan érdemes felkészülni, és milyen különbségek lehetnek a bankok ajánlatai között?

Lakásvásárlási hitel
Lakásvásárlási hitel: Debreczeni Bálint, független pénzügyi tanácsadó podcastünk vendége
Fotó: Gáspár Eszter

Lakásvásárlási hitel

Erről beszélgettem Debreczeni Bálinttal, független pénzügyi tanácsadóval, aki részletesen elmagyarázta:
✔ Hogyan működik a 3%-os hitel,
✔ Milyen friss pontosítások születtek az elmúlt napokban,
✔ Mire kell figyelni a bankválasztásnál, hogy valóban a legjobban járjunk.

Ha lakásvásárlás előtt állsz, vagy egyszerűen csak szeretnéd érteni a konstrukció lényegét, akkor ezt az epizódot mindenképp hallgasd meg!

 

