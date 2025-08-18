Lancsics Bonifác emlékére: szabadtéri szentmise a romtemplomban - fotók

Háromszáz évvel ezelőtt, 1725 nyarán érkezett meg Lancsics Bonifác szerzetes Pannonhalmáról a dömölki bencés apátságba, ahol egyik első intézkedése volt, hogy zarándoklatot hirdetett Nagyboldogasszony ünnepére. Bár írásos bizonyítékunk nincs rá, feltételezhetően itt hangozhatott el először az általa a Szent Márton hegyén megfogalmazott „Boldogasszony Anyánk” katolikus himnusz. Bonifác atya 12 esztendei szorgos tevékenység után 1737-ben hunyt el és hamvait a kis bencés közösség temploma alatt helyezték el.

Lancsics Bonifácra emlékeztek

Fotó: Giczi sándor

A „Boldogasszony Anyánk" előbb Celldömölki Érték, majd Vas Vármegyei Érték lett és a tervek szerint a közeljövőben elnyeri a Kiemelkedő Nemzeti Érték címet is.

Celldömölkön régi hagyomány, hogy Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan, az ezeréves alapokon nyugvó bencés romtemplomben esti szabadtéri szentmisét rendezünk. A 300. Évforduló alkalmából a bencés rendházban emléküléssel kezdődött a programsorozat, majd a résztvevők egy rövid zarándokút keretében közösen indulnak a városközpontból az 1200 méterre lévő romtemplomhoz. A kulturális műsorban többek között Rékasi Károly színművész Wass Albert: Üzenet haza című versét szavalta.

Fehér László polgármester köszöntőjében kiemelte: az ezerévre visszanyúló búcsújáró zarándokhely a mai napig az tudott maradni. Ebben nagy szerepe van annak a programnak, amelyet Németh Tibor könyvtárvezető vállalt felt és a Kemenesaljai Művelődési Központ támogatta a megvalósulását.

Egy egykor megszentelt helyen vagyunk, ahol több száz éven keresztül imádkoztak őseink - kezdte ünnepi köszöntőjét Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke. Emlékeztetett: nagyon keveset tudunk ezekről az évszázadokról, de annyi bizonyos Lancsics Bonifác itt töltötte papi szolgálatának egyharmadát. A “Boldogasszony anyánk” pedig másfélszáz évig a himnuszunk volt. Nem csoda hát, hogy ez az ének, ha felcsendül olyan, mintha a zsigereinkből, a génjeinkből jönne. Ott van a helye e nemzeti kiemelt értékek között.