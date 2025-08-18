1 órája
Lancsics Bonifác emlékére: szabadtéri szentmise a romtemplomban - fotók
Egyházi és világ vezetők, celldömölkiek és zarándokok gyűltek össze a dömölki romtemplomban szombaton. Lancsics Bonifác szerzetesre és a Boldogasszony Anyánk himnuszra emlékeztek.
Háromszáz évvel ezelőtt, 1725 nyarán érkezett meg Lancsics Bonifác szerzetes Pannonhalmáról a dömölki bencés apátságba, ahol egyik első intézkedése volt, hogy zarándoklatot hirdetett Nagyboldogasszony ünnepére. Bár írásos bizonyítékunk nincs rá, feltételezhetően itt hangozhatott el először az általa a Szent Márton hegyén megfogalmazott „Boldogasszony Anyánk” katolikus himnusz. Bonifác atya 12 esztendei szorgos tevékenység után 1737-ben hunyt el és hamvait a kis bencés közösség temploma alatt helyezték el.
A „Boldogasszony Anyánk" előbb Celldömölki Érték, majd Vas Vármegyei Érték lett és a tervek szerint a közeljövőben elnyeri a Kiemelkedő Nemzeti Érték címet is.
Lancsics Bonifácra emlékeztek
Celldömölkön régi hagyomány, hogy Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan, az ezeréves alapokon nyugvó bencés romtemplomben esti szabadtéri szentmisét rendezünk. A 300. Évforduló alkalmából a bencés rendházban emléküléssel kezdődött a programsorozat, majd a résztvevők egy rövid zarándokút keretében közösen indulnak a városközpontból az 1200 méterre lévő romtemplomhoz. A kulturális műsorban többek között Rékasi Károly színművész Wass Albert: Üzenet haza című versét szavalta.
Fehér László polgármester köszöntőjében kiemelte: az ezerévre visszanyúló búcsújáró zarándokhely a mai napig az tudott maradni. Ebben nagy szerepe van annak a programnak, amelyet Németh Tibor könyvtárvezető vállalt felt és a Kemenesaljai Művelődési Központ támogatta a megvalósulását.
Egy egykor megszentelt helyen vagyunk, ahol több száz éven keresztül imádkoztak őseink - kezdte ünnepi köszöntőjét Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke. Emlékeztetett: nagyon keveset tudunk ezekről az évszázadokról, de annyi bizonyos Lancsics Bonifác itt töltötte papi szolgálatának egyharmadát. A “Boldogasszony anyánk” pedig másfélszáz évig a himnuszunk volt. Nem csoda hát, hogy ez az ének, ha felcsendül olyan, mintha a zsigereinkből, a génjeinkből jönne. Ott van a helye e nemzeti kiemelt értékek között.
Lancsics Bonifácra emlékeztekFotók: Giczi Sándor
Nemzeti énekké emelkedett ima
- Aki Mária oltalmában él, az tudja: nemcsak védelmet kap, hanem küldetést is – hogy a béke, a hit és az összetartozás szövetét maga is erősítse.Amikor Bonifác nemzeti énekké emelkedett imájában arra kérte a Szűzanyát: „Kegyes szemeiddel, tekintsd meg népedet”, tudta, hogy
Mária tekintete egyszerre gyöngéd és éber, szeretettel teli és kérdő. Figyel ránk: figyeli, hogyan bánunk egymással, hogyan őrizzük meg a hitünket, hogyan ápoljuk a ránk bízott értékeket.
Tekintete óv és bátorít is – fogalmazott ünnepi bezsédében V. Németh Zsolt, a celldömölki járás egyik országgyűlési képviselője, a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos. Hozzátette: lelki-szellemi örökségünk, a Boldogasszony anyánk himnusz mindig meghallgatásra találjon!
Az ünnepi szentmisét Wimmer Roland címzetes dömölki apát celebrálta. Az emlékezők ezután megkoszorúzták Lancsics Bonifác emléktábláját.
Tudtad?! Sokáig a magyarok himnuszaként zengett ez az egyházi ének - Vasi szerzetes tollából való