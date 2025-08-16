Lángolt egy melléképület Sárváron – Hat embert kellett kimenekíteni otthonából

Lángolt egy garázsként használt melléképület Sárváron, az Erdély utcában. A lángok elérték a lakóépület tetőterét is. A helyszínre két sárvári gépjárműfecskendőt, a vízszállítót, egy szombathelyi egységet és a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztotta a műveletirányítás. A hivatásos egységek három vízsugárral oltják a lángokat, a házból kivittek egy gázpalackot is, amelyet nem ért tűz. A tűzoltók megbontották a tetőt is, hogy a tűz ne tudjon továbbterjedni. A helyszínen vannak a társhatóságok is - közölte a katasztrófavédelem.

Lángolt: a leégett lakrészben hatan éltek, számukra az önkormányzat biztosít átmeneti szállást.

Lángolt egy tetőtér - Előzmény:

Az Erdély utcában családi ház tetőtere, melléképületek égtek, utóbbiakban háztartási eszközöket, ruhaneműket, szemetet tároltak. A helyszínre nagy erőkkel vonultak a város hivatásos tűzoltói, a rajok körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. A leégett lakrészben hatan éltek, számukra az önkormányzat biztosít átmeneti szállást.