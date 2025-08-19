Mennyibe kerül ma a lángos? Körbejártuk a vasi árakat

A lángos a magyar nyár egyik elengedhetetlen kelléke: piacokon, strandokon, fesztiválokon és belvárosi büfékben is ott illatozik az olajban sülő tészta. Vas megyében is rengetegen választják ebédre vagy uzsonnára, ám az árakban komoly különbségeket tapasztalhatunk. Körbenéztünk Szombathelyen és a környék kisebb településein, mennyiért juthatunk hozzá ehhez a népszerű finomsághoz.

Mennyi a lángos Vasban? Utánajártunk!

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: Flajsz Péter Gergő FP/24 óra

Vasi lángos árak: a sima ára tartja magát

A klasszikus, feltét nélküli lángosnál az ezer forintos lélektani határ a mérvadó. Szombathelyen a legtöbb helyen 800–900 forintért kaphatjuk meg, a legdrágábbnál 1000 forintot kérnek érte, de csak egy helyen értük el ezt a szintet.

A szombathelyi piacon ennél jóval olcsóbban, 600 forintért is hozzájuthatunk a sima változathoz a híres Porpáczy büfében, a másik lángososnál 700 forint az ár. Vidéki kistelepüléseken is ilyenre számíthatunk: a kámi LángosKámban 650 forintért adnak egy friss, ropogós lángost - feltét nélkül.

Egy árus a piacon így fogalmazott: „A simát mindig viszik. Sokan otthon teszik rá a tejfölt és a sajtot, mert így olcsóbban jönnek ki, és jobban is tudják ízesíteni maguknak.”

Feltétek: a sajtos-tejfölös aranyárban van

A plusz feltétek ára már sokkal szélesebb skálán mozog. Tejföl vagy sajt általában +200–300 forintot jelent, de találkoztunk olyan hellyel, ahol a egy tejföl már egyből 500 forintot dob az áron és a feltétes változat 1500 forintnál kezdődött.

A klasszikus sajtos-tejfölös a legtöbb helyen 1500–1800 forint, de láttunk olyat is, ami 2300 forintba került. Az ár természetesen függ a lángos méretétől is: van, ahol egy tenyérnyi, máshol viszont két tenyérnyi tésztát kapunk ugyanazért az összegért.

Egy belvárosi büfés így nyilatkozott: „A sajtos-tejfölös a legkelendőbb, tízből nyolc vendég azt kéri. Ha valaki különlegeset szeretne, akkor szokott választani a töltöttek közül.”

Extrák és töltött lángosok – már háromezret is elkérnek

A kínálat az utóbbi években elképesztően kiszélesedett: nemcsak a „régi klasszikus” lángost kaphatjuk, hanem igazi gasztrokalandokat is.

Töltött lángosok : kolbásszal, sonkával, lilahagymával, kukoricával, sőt már ananásszal töltött változatot is láttunk.

: kolbásszal, sonkával, lilahagymával, kukoricával, sőt már töltött változatot is láttunk. Mexikói lángos : darált hússal, kukoricával és csípős szósszal.

: darált hússal, kukoricával és csípős szósszal. Magyaros: szalámival, kolbásszal, hagymával, paprikával.

Ezek ára gyakran a háromezer forintot is eléri, igaz, a mennyiség is bőségesebb.