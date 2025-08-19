augusztus 19., kedd

Továbbra is a nyár egyik kedvence Vasban, de nem mindegy, hol vesszük: a piacon még 600-ért, fesztiválokon akár 3000-ért kapható.Nézzük, hol mennyiért lángosozhatunk!

Mennyibe kerül ma a lángos? Körbejártuk a vasi árakat

Mennyi a lángos Vasban? Utánajártunk!

Forrás: MW/archív

Fotó: Flajsz Peter

A lángos a magyar nyár egyik elengedhetetlen kelléke: piacokon, strandokon, fesztiválokon és belvárosi büfékben is ott illatozik az olajban sülő tészta. Vas megyében is rengetegen választják ebédre vagy uzsonnára, ám az árakban komoly különbségeket tapasztalhatunk. Körbenéztünk Szombathelyen és a környék kisebb településein, mennyiért juthatunk hozzá ehhez a népszerű finomsághoz.

Lángos. Legjobb strandkaják a nyárra.
Mennyi a lángos Vasban? Utánajártunk!
Fotó: Flajsz Peter / Forrás: Flajsz Péter Gergő FP/24 óra

Vasi lángos árak: a sima ára tartja magát

A klasszikus, feltét nélküli lángosnál az ezer forintos lélektani határ a mérvadó. Szombathelyen a legtöbb helyen 800–900 forintért kaphatjuk meg, a legdrágábbnál 1000 forintot kérnek érte, de csak egy helyen értük el ezt a szintet.

A szombathelyi piacon ennél jóval olcsóbban, 600 forintért is hozzájuthatunk a sima változathoz a híres Porpáczy büfében, a másik lángososnál 700 forint az ár. Vidéki kistelepüléseken is ilyenre számíthatunk: a kámi LángosKámban 650 forintért adnak egy friss, ropogós lángost - feltét nélkül.

Egy árus a piacon így fogalmazott: „A simát mindig viszik. Sokan otthon teszik rá a tejfölt és a sajtot, mert így olcsóbban jönnek ki, és jobban is tudják ízesíteni maguknak.”

Feltétek: a sajtos-tejfölös aranyárban van

A plusz feltétek ára már sokkal szélesebb skálán mozog. Tejföl vagy sajt általában +200–300 forintot jelent, de találkoztunk olyan hellyel, ahol a egy tejföl már egyből 500 forintot dob az áron és a feltétes változat 1500 forintnál kezdődött.

A klasszikus sajtos-tejfölös a legtöbb helyen 1500–1800 forint, de láttunk olyat is, ami 2300 forintba került. Az ár természetesen függ a lángos méretétől is: van, ahol egy tenyérnyi, máshol viszont két tenyérnyi tésztát kapunk ugyanazért az összegért.

Egy belvárosi büfés így nyilatkozott: „A sajtos-tejfölös a legkelendőbb, tízből nyolc vendég azt kéri. Ha valaki különlegeset szeretne, akkor szokott választani a töltöttek közül.”

Extrák és töltött lángosok – már háromezret is elkérnek

A kínálat az utóbbi években elképesztően kiszélesedett: nemcsak a „régi klasszikus” lángost kaphatjuk, hanem igazi gasztrokalandokat is.

  • Töltött lángosok: kolbásszal, sonkával, lilahagymával, kukoricával, sőt már ananásszal töltött változatot is láttunk.
  • Mexikói lángos: darált hússal, kukoricával és csípős szósszal.
  • Magyaros: szalámival, kolbásszal, hagymával, paprikával.

Ezek ára gyakran a háromezer forintot is eléri, igaz, a mennyiség is bőségesebb.

Strand és fesztivál – ott mindig drágább

Nem titok, hogy a helyszín sokat számít. A strand büféjében és a városi rendezvényeken (például a Szentivánéji Forgatagon) rendre magasabb árakkal találkoztunk, mint a piacokon vagy a kisebb utcai bódékban a helypénz és a költségek miatt. A strandokon a sima is felmehet 1000 forint fölé, a sajtos-tejfölös pedig akár 2000 forint felett is lehet.

A lángos maradt, ami volt: kiadós, szerethető étel

Bár az árak az elmúlt öt évben jelentősen emelkedtek – ahogy az élelmiszerárak általában –, a lángos továbbra is sokak kedvence. Nemcsak laktató, hanem közösségi élmény is: piacozáskor, strandon vagy fesztiválon szinte kötelező elem. A fokhagyma és a só mindenhol alapból jár hozzá, ezért külön felárat sehol nem számolnak érte.

Egy vásárló frappánsan így összegezte a tapasztalatát a piacon: „Nekem a sima a favorit, otthon meg ráteszem, amit akarok. Így nem csak olcsóbb, de finomabb is, mert mindenki a saját ízlése szerint készíti el.”

 

 

