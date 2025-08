Látványos Streetfighter-bemutató a sárvári Vármeetingen - fotók

Ha sárvári Vármeeting, akkor streetfighter-bemutató, ez is a kötelező és várva várt (egyúttal visszavárt) koreográfia része a koncertek meg a nagy motoros felvonulás mellett. Így volt ez az idén is, megint a Sárvár Arénánál. Ahol a nagy teljesítményű motorokkal ismét látványos akrobatikus gyakorlatokat hajtottak végre a motorosok. (A streetfighter show nem keverendő össze a nagy múlttal és hagyományokkal rendelkező videójátékkal – amelyben utcai harcosok – streetfighter – csapnak össze, és a játék számtalan változatával). Ez ilyenkor nem verseny (van az is, szigorú bírákkal), de akrobatikus elemekben nem volt hiány. A gyakorlatok nehézségét és a végrehajtás minőségét – manőverek, pörgések, egyensúlyozás hátsó keréken; megállás az utolsó milliméteren, mint amikor valaki késdobáló céltáblájának szegődik, ugratás stb. – kizárólag a közönség értékelte. És a közönségnek tetszett a streetfighter show a sárvári Vármeetingen.