augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Főzőverseny

29 perce

Lecsófesztivál: Minden a lecsóról szólt Andrásfán – sok-sok fotó

Címkék#Nyáriné Mátyás Zsuzsanna#Lecsó Fesztivál#polgármester#lecsó#recept#Kevy Albert

Szívüket-lelküket beleadták a főzésbe a csapatok. A zsűrinek a gersekarátiak lecsója ízlett a legjobban.

Vaol.hu
Lecsófesztivál: Minden a lecsóról szólt Andrásfán – sok-sok fotó

Fotó: Szendi Péter

Szombaton rendezték meg a 14. andrásfai Lecsófesztivált, amit Nyáriné Mátyás Zsuzsanna polgármester nyitott meg, miután megköszönte a főzőcsapatoknak a részvételt. A helyi önkormányzat részéről – mint minden évben – a férje, Nyári István főzött, ezúttal babgulyást és pirított csirkemelles lecsót.  A csapatok nemcsak fűszereikkel, kreativitásukkal és titkos receptjeikkel járultak hozzá a fesztivál sikeréhez, de szívüket-lelküket is beleadták a főzésbe. A polgármester hangsúlyozta, ez a nap nemcsak a lecsóról, az egyik legkedveltebb magyar ételről szól, hanem a közösségről is.

A tizennegyedik andrásfai Lecsófesztivál győztese, a gersekarátiak csapata lett
A tizennegyedik andrásfai Lecsófesztivál győztese, a gersekarátiak csapata lett Fotó: Szendi Péter

 A résztvevőket Kevy Albert, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke köszöntötte, aki miután felidézte gyerekkori lecsós emlékeit, arra emlékeztetett:

A Lecsófesztiválra évről évre egyre távolabbról is érkeznek versenyzők, ami jól mutatja a rendezvény sikerét

A közösség, az együttlét fontosságát Kevy Albert is kiemelte, egyúttal megköszönte a lecsófőző csapatok munkáját, mivel ő mint zsűritag, ekkorra már az összes lecsós specialitást megkóstolta. A legfinomabbnak végül a gersekarátiak lecsója bizonyult, de ahogyan az értéktár bizottság elnöke fogalmazott, hiába hirdettek győztest, valójában minden induló nyert.

Lecsófesztivál Andrásfán

Fotók: Szendi Péter

A fesztiválon persze a lecsón kívül is volt élet, koncertek, zenés-táncos előadások váltották egymást a színpadon, de a szomszédos Petőmihályfáról érkező Szabó Tímea fotókiállítása is megtekinthető volt, sőt választottak lecsókirályt és lecsókirálynőt is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu