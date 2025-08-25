Lecsófesztivál: Minden a lecsóról szólt Andrásfán – sok-sok fotó

Szombaton rendezték meg a 14. andrásfai Lecsófesztivált, amit Nyáriné Mátyás Zsuzsanna polgármester nyitott meg, miután megköszönte a főzőcsapatoknak a részvételt. A helyi önkormányzat részéről – mint minden évben – a férje, Nyári István főzött, ezúttal babgulyást és pirított csirkemelles lecsót. A csapatok nemcsak fűszereikkel, kreativitásukkal és titkos receptjeikkel járultak hozzá a fesztivál sikeréhez, de szívüket-lelküket is beleadták a főzésbe. A polgármester hangsúlyozta, ez a nap nemcsak a lecsóról, az egyik legkedveltebb magyar ételről szól, hanem a közösségről is.

A tizennegyedik andrásfai Lecsófesztivál győztese, a gersekarátiak csapata lett Fotó: Szendi Péter

A résztvevőket Kevy Albert, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke köszöntötte, aki miután felidézte gyerekkori lecsós emlékeit, arra emlékeztetett:

A Lecsófesztiválra évről évre egyre távolabbról is érkeznek versenyzők, ami jól mutatja a rendezvény sikerét

A közösség, az együttlét fontosságát Kevy Albert is kiemelte, egyúttal megköszönte a lecsófőző csapatok munkáját, mivel ő mint zsűritag, ekkorra már az összes lecsós specialitást megkóstolta. A legfinomabbnak végül a gersekarátiak lecsója bizonyult, de ahogyan az értéktár bizottság elnöke fogalmazott, hiába hirdettek győztest, valójában minden induló nyert.