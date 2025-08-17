Galagonyától a csipkebogyóig: Marika néni lekvárkincsei a szombathelyi piacról

Nemrég mediterrán gyümölcsökre vadásztunk a Szombathelyi Vásárcsarnokban és a füge volt az, ami szembejött velünk. Most pedig szintén különlegességek nyomába eredtünk, csak most a lekvárok területén: galagonya és csipkebogyólekvárt kóstoltunk Horváth Istvánné Marikánál a piacon, aki közel 40 éve készíti a finomabbnál finomabb lekvárokat, mindegyik teljesen vegyszer- és tartósítószermentes, csupa-csupa gyümölcs.

Molnár Istvánné Marika különleges lekvárokat árul a piacon

Fotó: Cseh Gábor

Lekvárfőzés titkai

Marika standja a vásárcsarnokban 2005 óta várja a vásárlókat, de a kötődés a piac iránt még régebbi: édesanyja már 1975-ben árult itt. Mint mondja, számára a gazdálkodás nem csupán munka: életforma, örökség és küldetés egyszerre. A családja már több mint 110 éve ezen a földön dolgozik, a természetközeli gazdálkodás híve, zöldségeit és gyümölcseit permetezés és műtrágya nélkül termeszti, öntözés nélkül, az esővíz erejére hagyatkozva.

Arról érdeklődtünk, milyen tanácsokat adna a kezdő lekvárkészítőknek? Marika azt javasolja: csak hazai gyümölcsből készítsünk lekvárt: a magyar földbe termettnek más az aromája, az íze, az illata.

"Ha ideraknának hatféle barackot, meg tudnám mondani, hogy melyik a magyar és melyik nem" - mondja mosolyogva.

Továbbá azt is hangsúlyozza, hogy kerüljünk a mesterséges anyagokat, ő csak gyümölcsöt, cukrot és pektint tesz saját lekvárjaiba és valóban, az ízükben csak a gyümölcs aromáját lehet érezni. Marika nagy figyelmet fordít a légmentesítésre is - minden lekvárján van egy kis alufóliadarab, így tovább eláll a finomság.

Fontos tanács továbbá, hogy soha ne keverjük egyik gyümölcsöt a másikkal! Mindegyiknek más az aromája, nem lesz finom lekvár, ha több típust főzünk egybe - hangsúlyozza.

Lekvár minden mennyiségben

Különlegességei közül a galagonyalekvár az egyik legnépszerűbb. Marika szerint az egyik legnehezebb megcsinálni ezt a félét, az elején zöld kocsányt, vagy más néven a száracskát/szárat le kell szedni róla, ha ezt kihagyjuk, keserű marad a lekvár. Ha ez megvan, megfőzzük, majd kézzel kell átdolgozni, pépesíteni - passzírozóba nem lehet tenni, mert kemény a magja - ezért kell kézzel leszedni a gyümölcshúst. Szintén kézzel kell ezt megtenni a csipkebogyó esetében is.