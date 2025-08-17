augusztus 17., vasárnap

Hagyomány

2 órája

Galagonyától a csipkebogyóig: Marika néni lekvárkincsei a szombathelyi piacról

A vásárcsarnokban járva könnyen belebotlunk a színes standokba, de kevesen tudják, hogy egyes áruk mögött igazi mesterség és családi hagyomány rejlik. Molnár Istvánné Marika 38 éve műveli földjét Nemesbődön, és lekvárjai, savanyúságai révén igazi ízorgiát varázsol a piacra. Most bevezetett minket a lekvárfőzés rejtelmeibe.

Galagonyától a csipkebogyóig: Marika néni lekvárkincsei a szombathelyi piacról

Molnár Istvánné Marika különleges lekvárokat árul a piacon

Fotó: Cseh Gábor

Nemrég mediterrán gyümölcsökre vadásztunk a Szombathelyi Vásárcsarnokban és a füge volt az, ami szembejött velünk. Most pedig szintén különlegességek nyomába eredtünk, csak most a lekvárok területén: galagonya és csipkebogyólekvárt kóstoltunk Horváth Istvánné Marikánál a piacon, aki közel 40 éve készíti a finomabbnál finomabb lekvárokat, mindegyik teljesen vegyszer- és tartósítószermentes, csupa-csupa gyümölcs. 

Fotó: Cseh Gábor

Lekvárfőzés titkai

Marika standja a vásárcsarnokban 2005 óta várja a vásárlókat, de a kötődés a piac iránt még régebbi: édesanyja már 1975-ben árult itt. Mint mondja, számára a gazdálkodás nem csupán munka: életforma, örökség és küldetés egyszerre. A családja már több mint 110 éve ezen a földön dolgozik, a természetközeli gazdálkodás híve, zöldségeit és gyümölcseit permetezés és műtrágya nélkül termeszti, öntözés nélkül, az esővíz erejére hagyatkozva.

Arról érdeklődtünk, milyen tanácsokat adna a kezdő lekvárkészítőknek? Marika azt javasolja: csak hazai gyümölcsből készítsünk lekvárt: a magyar földbe termettnek más az aromája, az íze, az illata. 

"Ha ideraknának hatféle barackot, meg tudnám mondani, hogy melyik a magyar és melyik nem" - mondja mosolyogva. 

Továbbá azt is hangsúlyozza, hogy kerüljünk a mesterséges anyagokat, ő csak gyümölcsöt, cukrot és pektint tesz saját lekvárjaiba és valóban, az ízükben csak a gyümölcs aromáját lehet érezni. Marika nagy figyelmet fordít a légmentesítésre is - minden lekvárján van egy kis alufóliadarab, így tovább eláll a finomság.

Fontos tanács továbbá, hogy soha ne keverjük egyik gyümölcsöt a másikkal! Mindegyiknek más az aromája, nem lesz finom lekvár, ha több típust főzünk egybe - hangsúlyozza.

Lekvár minden mennyiségben

Különlegességei közül a galagonyalekvár az egyik legnépszerűbb. Marika szerint az egyik legnehezebb megcsinálni ezt a félét, az elején zöld kocsányt, vagy más néven a száracskát/szárat le kell szedni róla, ha ezt kihagyjuk, keserű marad a lekvár. Ha ez megvan, megfőzzük, majd kézzel kell átdolgozni, pépesíteni - passzírozóba nem lehet tenni, mert kemény a magja - ezért kell kézzel leszedni a gyümölcshúst. Szintén kézzel kell ezt megtenni a csipkebogyó esetében is.

Azt is meg tudjuk tőle: a galagonya igazi csodaszer, elsősorban a szív barátja: erősíti a szívizmot, javítja a vérkeringést és segít a vérnyomás kiegyensúlyozásában. Rendszeres fogyasztása támogatja a szív állóképességét, különösen idősebb korban vagy fokozott terhelés idején. Nyugtató hatása miatt a szívet is kíméli, hiszen csökkenti a stresszt és a feszültséget.

„Az emberek imádják nemcsak az ízét, hanem a jótékony hatását is. A galagonya és a csipkebogyó igazi vitaminbomba, mindkettő óriási kedvenc a vásárlók körében” – mondja.

A galagonya és a csipkebogyólekvárt a legnehezebb elkészíteni - állítja Marika
Fotó: Cseh Gábor

 

 

