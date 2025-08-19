Utazás
5 órája
Lemondták ezt a Vasvárról közlekedő vonatot
Nem közlekedik az érintett vonat.
A GYSEV Zrt hivatalos közösségi oldalán osztotta meg, hogy a Vasvár állomásról 15:11-kor induló Zalaegerszeg állomásig közlekedő 9816 sz vonat teljes útvonalon lemondásra került, helyette az utasok a vágányzárban érintett Vasvár állomásról 16:06-kor induló 9826 sz vonatot vehetik igénybe, mely a mai napon Zalaszentiván helyett Zalaegerszeg állomásig közlekedik.
Előzmény:
Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy műszaki okok miatt a vágányzárban érintett Vasvár állomásról 15:11-kor induló Zalaegerszeg állomásig közlekedő 9816 sz vonat helyett vonatpótló autóbusz megszervezése folyamatban.
