Lendvai Rezső (1951 - 2025) emlékére - ismét gyászol a magyar mentésügy

Hosszantartó, méltósággal viselt betegség után elhunyt Lendvai Rezső Mentőtiszt Bajtársunk.

Fotó: Cseh Gábor

Lendvai Rezső emlékére

Várható volt a szomorú végkifejlet, mégis megbénít a hír: Rezső nincs többé! Ő, aki az ÉLET tisztelője volt, most elbúcsúzott tőlünk.

Valódi „reneszánsz ember” volt. Azt kereste, hogy mit adhat másoknak, sohasem azt, hogy mit kaphat másoktól.

Élményekben, értékekben gazdag életében minden érdekelte, ami mindennapjainkat szebbé, emberibbé teheti.

Rövid ideig tartó kórházi munka után 1972. június 24-én lépett be az Országos Mentőszolgálat bajtársai közé, és innen vonult nyugállományba 2011. március 31-én. Egész életre szóló hivatásának tekintette a „Mentészetet”, annak javításáért, jobbá tételéért – gyakran úgy tűnt, erején felül is – mindent megtett. Tehetségét olyan adománynak tekintette, amivel az emberiséget kell segítenie, szolgálnia.

Szinte lehetetlen felsorolni, hogy a „civil” szférában még hol és hány helyen tevékenykedett! Számtalan kitüntetés, elismerés megérdemelt birtokosa volt (Pro Sanitate-díj, Szuverén Máltai Lovagrend Tiszti Keresztje, Szombathelyért Díj, Gábor Aurél Díj…).

Hosszú évek óta elnöke a Szombathelyi Székesegyház Képviselő Testületének, ahol – betegségéig – a fiatalokat megszégyenítő lelkesedéssel, lendülettel ténykedett. A Székesegyház bombázását bemutató kiállító terem kialakításában oroszlánrésze volt.

Hivatása, az oxyologia, azaz a sürgősségi orvostan gyakorlása. A laikus elsősegélynyújtás oktatását, kiterjesztését szívügyének tekintette. Meggyőződése volt, hogy a segítség igényének felismerése, néhány elsősegélynyújtó beavatkozás már az óvodás korban is tanítható! Később erre az alapra lenne építhető az általános-, majd a középiskolai ismeretek oktatása. Ehhez számtalan kiadványt készített, amelyet mindenki ismert, aki a környezetében megfordult. Mindig kéznél volt néhány példány, és lelkesedéssel, viszonzást nem várva osztotta ismerősnek, ismeretlennek.

Magas színvonalú, bensőséges elsősegélynyújtási konferenciák szervezésében, lebonyolításában, szakmai előadásokkal vett részt mindenhol. A Máltai Szeretetszolgálat keretében, amelynek egyik alapító tagja volt, számos rendezvényt szervezett, előadásokat tartott.