Lezárják a Várparkolót Sárváron

Augusztus 13-án 18 órától augusztus 21-én 20 óráig a Várparkoló a 44. Sárvári Nemzetközi Folklórnapok rendezvénye kapcsán lezárásra kerül.

Augusztus 20-án, szerdán egészpályás útlezárás lesz a folklórfesztivál résztvevőinek felvonulása miatt 15 óra és 16:30 óra között a Batthyány utcai körforgalomtól a Nádasdy – vár felé haladva, a Várkerület utca vár előtti szakaszán át, a Rákóczi utca és a Malom utca találkozási pontjáig teljes szélességben.

A terelőút a Batthyány – Hunyadi – Gárdonyi - Fekete-híd - Rákóczi utcákon halad.