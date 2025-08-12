augusztus 12., kedd

Helyi közélet

1 órája

Lezárják a Várparkolót Sárváron

Címkék#Sárvár#Sárvári Nemzetközi Folklórnapok#folklórfesztivál

Vaol.hu

Augusztus 13-án 18 órától augusztus 21-én 20 óráig a Várparkoló a 44. Sárvári Nemzetközi Folklórnapok rendezvénye kapcsán lezárásra kerül.

Augusztus 20-án, szerdán egészpályás útlezárás lesz a folklórfesztivál résztvevőinek felvonulása miatt 15 óra és 16:30 óra között a Batthyány utcai körforgalomtól a Nádasdy – vár felé haladva, a Várkerület utca vár előtti szakaszán át, a Rákóczi utca és a Malom utca találkozási pontjáig teljes szélességben. 

A terelőút a Batthyány – Hunyadi – Gárdonyi - Fekete-híd - Rákóczi utcákon halad.

