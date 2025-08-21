augusztus 21., csütörtök

Közösség, összetartozás és jó hangulat a lócsi falunapon

Vas vármegye északi régiójában is fontos mindenütt a közösség és az összetartozás. Lócs községben is remek hangulatú falunapot tartottak szombaton.

Gombos Kálmán

A hétvégi falunap Lócson egy igazán színes és hangulatos esemény volt. A XXX. Lócsi Falunapot augusztus 16-án, szombaton rendezték meg, és a programok bőven kínáltak élményt minden korosztálynak.

Lócs közösségi ünnepe
Lócs közösségi ünnepe
Fotó: VN/Koszorú Mihály

Lócs közösségi ünnepe

A programok délután fél négykor ünnepi szentmisével kezdődtek: az új kenyér megáldása vezette fel az eseményeket. Ezt követte a megnyitó és ünnepi köszöntők, melynek során Horváth Ildikó, Lócs község polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és kívánt mindenkinek jó szórakozást. A rendezvényt felkereste Ágh Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. Mint elmondta, örömmel érkezett ide, és jó látni a helyiek összetartozását, egymásra figyelését. Ez az alkalom is egy remek lehetőség arra, hogy ezt az összetartást tovább erősítse.

Kultúra és szórakozás

Fél öttől a Nicki Fergeteg Néptánc Együttes fellépése indította a kulturális programok sorát, amit egy nyári operett-blokk követett, Jurina Bea és Szilinyi Arnold fellépőkkel, remek hangulatban. Hat órakor közös vacsora következett, majd héttől utcabál, a MEGA zenekarral. Tombolasorsolás után pedig Shamila LED-tánc show-ja kápráztatta el a jelenlévőket. Egész délután elérhetők voltak a kísérő programok is, ahol a kisebbekre is gondoltak: büfé, hordóvonat, csillámtetkó, kalózhajó ugrálóvár azaz, egy igazi gyerekparadicsom!

