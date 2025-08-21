4 órája
Közösség, összetartozás és jó hangulat a lócsi falunapon
Vas vármegye északi régiójában is fontos mindenütt a közösség és az összetartozás. Lócs községben is remek hangulatú falunapot tartottak szombaton.
A hétvégi falunap Lócson egy igazán színes és hangulatos esemény volt. A XXX. Lócsi Falunapot augusztus 16-án, szombaton rendezték meg, és a programok bőven kínáltak élményt minden korosztálynak.
Lócs közösségi ünnepe
A programok délután fél négykor ünnepi szentmisével kezdődtek: az új kenyér megáldása vezette fel az eseményeket. Ezt követte a megnyitó és ünnepi köszöntők, melynek során Horváth Ildikó, Lócs község polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és kívánt mindenkinek jó szórakozást. A rendezvényt felkereste Ágh Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. Mint elmondta, örömmel érkezett ide, és jó látni a helyiek összetartozását, egymásra figyelését. Ez az alkalom is egy remek lehetőség arra, hogy ezt az összetartást tovább erősítse.
Kultúra és szórakozás
Fél öttől a Nicki Fergeteg Néptánc Együttes fellépése indította a kulturális programok sorát, amit egy nyári operett-blokk követett, Jurina Bea és Szilinyi Arnold fellépőkkel, remek hangulatban. Hat órakor közös vacsora következett, majd héttől utcabál, a MEGA zenekarral. Tombolasorsolás után pedig Shamila LED-tánc show-ja kápráztatta el a jelenlévőket. Egész délután elérhetők voltak a kísérő programok is, ahol a kisebbekre is gondoltak: büfé, hordóvonat, csillámtetkó, kalózhajó ugrálóvár azaz, egy igazi gyerekparadicsom!
Ezeket olvasta már?
DPF-szűrő eltávolítása – Ez történik, ha kiszereltetem az autóból és kiíratom a vezérlőből