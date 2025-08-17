1 órája
42 öttalálatos volt a lottón, több mint 1 milliárdot fizet a telitalálat
A telitalálat 1,4 milliárd forintot ért valakinek. Mutatjuk a vasárnap legfontosabb számait. Ezekkel a nyerőszámokkal lehetett elvinni a hatos lottó legnagyobb nyereményét. Egy valakinek sikerült is.
Több mint két hónapja senkinek nem sikerült, most egyvalaki megnyerte a hatos lottót: 1,4 milliárd forintot kaszált. A 33. játékhéten ugyanis újra volt telitalálat. Egy nyertes szelvényt találtak. Az ötös lottón most nem nyerte meg senki a főnyereményt, de a hatoson volt 42 öttalálatos szelvény, ők is szép pénzt vihetnek haza, habár ma este nyilván kicsit csalódottak, hogy mindössze egy számmal maradtak le a milliárdos összegről.
Lottó: ezekkel a nyerőszámokkal valaki sokat kaszált a hatoson
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az augusztus 17-i sorsolás nyerőszámai a következők:
5, 15, 29, 33, 37, 44
Mindössze egy valakinek sikerült eltalálni mindent. Ezen a héten tehát végre volt telitalálat és elvitték a főnyereményt.
Ez vár az új lottómilliárdosra: megtagadhatják a telitalálat kifizetését
Mióta halmozódott ez a hatalmas összeg?
Tíz hete nem volt telitalálat a hatos lottón, így a nyeremény már bőven elkerülte az egymilliárd forintot. A mostani telitalálat a hatos lottó történetének a 10. legnagyobb nyereménye volt.
Egy szerencsés nyertes 1 399 223 625 forintot vihet haza.
Most egyvalaki tehát milliárdos lett, így a jövő héten 110 millió forintért lehet majd játszani.
A öttalálatosok bizonyára bosszankodnak, hogy csak egy nyerőszámmal maradtak le a hatalmas összegről, de így sem panaszkodhatnak: 398.660 forintot nyertek, 42 darab öttalálatos szelvényt találtak.
Pár hét és megváltozik a hatos lottó sorsolása
A 37 éves játék szeptember 4-étől megújul. A heti egy helyett kétszer lesz sorsolás: csütörtökön és vasárnap lehet próbálkozni telibe találni a nyerőszámokat. Nagyobb esély lesz nyerni és a nyeremény sem csökken.
