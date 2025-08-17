42 öttalálatos volt a lottón, több mint 1 milliárdot fizet a telitalálat

Több mint két hónapja senkinek nem sikerült, most egyvalaki megnyerte a hatos lottót: 1,4 milliárd forintot kaszált. A 33. játékhéten ugyanis újra volt telitalálat. Egy nyertes szelvényt találtak. Az ötös lottón most nem nyerte meg senki a főnyereményt, de a hatoson volt 42 öttalálatos szelvény, ők is szép pénzt vihetnek haza, habár ma este nyilván kicsit csalódottak, hogy mindössze egy számmal maradtak le a milliárdos összegről.

Lottó: valakinek ma nagyon jó estéje van

Fotó: csikiphoto

Lottó: ezekkel a nyerőszámokkal valaki sokat kaszált a hatoson

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az augusztus 17-i sorsolás nyerőszámai a következők:

5, 15, 29, 33, 37, 44

Mindössze egy valakinek sikerült eltalálni mindent. Ezen a héten tehát végre volt telitalálat és elvitték a főnyereményt.