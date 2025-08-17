augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerencsejáték

1 órája

42 öttalálatos volt a lottón, több mint 1 milliárdot fizet a telitalálat

Címkék#Szerencsejáték Zrt#ötöslottó főnyeremény#főnyeremény#hatos lottó#nyerőszámok

A telitalálat 1,4 milliárd forintot ért valakinek. Mutatjuk a vasárnap legfontosabb számait. Ezekkel a nyerőszámokkal lehetett elvinni a hatos lottó legnagyobb nyereményét. Egy valakinek sikerült is.

Vaol.hu

Több mint két hónapja senkinek nem sikerült, most egyvalaki megnyerte a hatos lottót: 1,4 milliárd forintot kaszált. A 33. játékhéten ugyanis újra volt telitalálat. Egy nyertes szelvényt találtak. Az ötös lottón most nem nyerte meg senki a főnyereményt, de a hatoson volt 42 öttalálatos szelvény, ők is szép pénzt vihetnek haza, habár ma este nyilván kicsit csalódottak, hogy mindössze egy számmal maradtak le a milliárdos összegről.

lottó
Lottó: valakinek ma nagyon jó estéje van
Fotó: csikiphoto

Lottó: ezekkel a nyerőszámokkal valaki sokat kaszált a hatoson

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az augusztus 17-i sorsolás nyerőszámai a következők:  

5, 15, 29, 33, 37, 44

Mindössze egy valakinek sikerült eltalálni mindent. Ezen a héten tehát végre volt telitalálat és elvitték a főnyereményt.

Mióta halmozódott ez a hatalmas összeg?

Tíz hete nem volt telitalálat a hatos lottón, így a nyeremény már bőven elkerülte az egymilliárd forintot. A mostani telitalálat a hatos lottó történetének a 10. legnagyobb nyereménye volt. 

Egy szerencsés nyertes 1 399 223 625 forintot vihet haza.

Most egyvalaki tehát milliárdos lett, így a jövő héten 110 millió forintért lehet majd játszani.

A öttalálatosok bizonyára bosszankodnak, hogy csak egy nyerőszámmal maradtak le a hatalmas összegről, de így sem panaszkodhatnak: 398.660 forintot nyertek, 42 darab öttalálatos szelvényt találtak.

Pár hét és megváltozik a hatos lottó sorsolása

A 37 éves játék szeptember 4-étől megújul. A heti egy helyett kétszer lesz sorsolás: csütörtökön és vasárnap lehet próbálkozni telibe találni a nyerőszámokat. Nagyobb esély lesz nyerni és a nyeremény sem csökken.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu