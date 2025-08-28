Majdnem 10 millió eurót nyert valaki Ausztriában - lehet, hogy te vagy az?

Ez volt a hetedik hétszeres jackpot az osztrák lottó 39 éves történetében. Az egyetlen hatos pontosan 9 682 498,70 eurót ér, és ez az ötödik legmagasabb nyereménynek számít az ottani hatos lottó fennállása óta - tájékoztatott cikkében az orf.at.

Elvitték a lottó főnyereményét Ausztriában, valaki közel 10 millió euróval lett gazdagabb

Lottóláz Ausztriában - elvitték a főnyereményt

Mint írják, a hat nyertes szám a következő volt: 10, 28, 29, 32, 33 és 34 (a további egy pedig a 42-es szám). A játékos egy normál lottószelvénnyel nyerte meg a nyereményt; a számokat három fogadás közül az elsőn helyesen tippelték meg.

Az is kiderült, hogy a szerencsés nyertesnek három év áll rendelkezésére, hogy átvegye nyereményét, vagyis nem kell rohannia sehova, van ideje némileg feldolgoznia a történteket. Az egyetlen telitalálatos - hatos - szelvény mellett egyébként három ötös is volt, ebben az esetben a nyertesek fejenként 98 151,90 euróra számíthatnak.