augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lottó

1 órája

Majdnem 10 millió eurót nyert valaki Ausztriában - lehet, hogy te vagy az?

Címkék#Ausztria#lottó#telitalálat#nyeremény

Megnyerték a főnyereményt, vagy ahogy lottónyelven hívják: megütötték a jackpotot Ausztriában. Az Osztrák Lottótársaság szerda esti sajtóközleményében bejelentette, hogy a telitalálatos lottószelvényt Felső-Ausztriában adták be. A nyertes körülbelül 9,7 millió euróra számíthat.

Vaol.hu

Ez volt a hetedik hétszeres jackpot az osztrák lottó 39 éves történetében. Az egyetlen hatos pontosan 9 682 498,70 eurót ér, és ez az ötödik legmagasabb nyereménynek számít az ottani hatos lottó fennállása óta - tájékoztatott cikkében az orf.at

Elvitték a lottó főnyereményét Ausztriában, valaki közel 10 millió euróval lett gazdagabb
Elvitték a lottó főnyereményét Ausztriában, valaki közel 10 millió euróval lett gazdagabb
Forrás: Shutterstock

Lottóláz Ausztriában - elvitték a főnyereményt

Mint írják, a hat nyertes szám a következő volt: 10, 28, 29, 32, 33 és 34 (a további egy pedig a 42-es szám). A játékos egy normál lottószelvénnyel nyerte meg a nyereményt; a számokat három fogadás közül az elsőn helyesen tippelték meg.

Az is kiderült, hogy a szerencsés nyertesnek három év áll rendelkezésére, hogy átvegye nyereményét, vagyis nem kell rohannia sehova, van ideje némileg feldolgoznia a történteket. Az egyetlen telitalálatos - hatos - szelvény mellett egyébként három ötös is volt, ebben az esetben a nyertesek fejenként 98 151,90 euróra számíthatnak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu