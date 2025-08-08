augusztus 8., péntek

Falunap

2 órája

Lovas vigasságok, Kovács Kati és Brandnyúl Szelestén

Lovas vigasságok, Kovács Kati és Brandnyúl Szelestén

„Szeleste falunapja egyben a Lovas Vigasságok alkalma is volt, amelyet a kicsiknek a Brandnyúl, a nagyobbaknak pedig Kovács Kati tett emlékezetessé – többek között. Hajrá, Szeleste!” – osztotta meg a programról Facebook- bejegyzését Ágh Péter országgyűlési képviselő a napokban. Egyik képen Németh István polgármesterrel látható. 

Lapunk is beszámolt az eseményről, sok képet hoztunk Kovács Kati fellépéséről.

Kovács Kati koncert Szelestén

Fotók: Benkő Sándor


 

