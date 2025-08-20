2 órája
Ínycsiklandó ételek és jó hangulat – ilyen volt az új kenyér napi piknik és főzőverseny Lukácsházán
Kilenc főzőcsapat részvételével zajlott idén az Új kenyér napi piknik és főzőverseny a Csömötei szőlőhegyi kilátónál Lukácsháza önkormányzata, a Közösségi Ház és a Gyöngyösmenti Nonprofit Kft. közös szervezésében. A csapatok verssel, zenei aláfestéssel is megfűszerezték a napot.
Nehéz helyzetben volt az öttagú helyi zsűri, az idén is finomabbnál finomabb ételek készültek a szabadban. Az új kenyér napi piknik és főzőverseny Lukácsháza községben a következő eredményeket hozta:
Lukácsháza: új kenyér napi piknik és főzőverseny
A Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete Vidi pecsenyét készített kemencében sült krumplival – a legszebb tálalás különdíjat kapták –; a Horváth József utca Csipet-csapata Bakonyi betyáros húsgomba kapros túrós nokedlivel a vendéglátás különdíjasa lett. A lukácsházi és kőszegi polgárőrökből alakult Zümi Kanala erdei gombás vaddisznópörköltje az étel minősége különdíjat érdemelt; a Kocka buborékok – Xoda csapat galuskával tálalt tejfölös marhahús szeletét Csejtei Péter emlékdíjjal jutalmazta a zsűri, emellett polgármesteri különdíjban is részesült a csapat. A Két Szorell meg a Csavar birkaragut készített zsemlegombóccal, házi rétessel – ők Móka mester különdíjat vihettek haza; az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje Vas vármegyei Régió Lukácsházi Lovagi Szék csapata birkapörköltje Lovagi bánásmód különdíjas lett. Az Öszvér TEAM vörösboros ököruszály pörköltet főzött házi tarhonyával és házi kovászos kenyérrel – ezzel az összesített verseny 1. helyezettje lett a csapat, megvédve tavalyi címét. A Gin Tonik csapata füstölt csülkös babos káposztát készített vadkovászos házi kenyérrel, ők 2. helyezettek lettek. A Nyald meg a kanalam csapata gemenci sertésnyelvet szervírozott krumplinudlival, ők a 3. helyen végeztek idén. A csapatok az ételkészítés mellett verssel, zenei aláfestéssel is megfűszerezték ezt a napot.
Virág János polgármester a kilátónál mondott ünnepi beszédében hangsúlyozta: államalapítónk, István király, több mint 1000 éve rakta le azokat az alapokat, amelyekre ma is támaszkodhatunk: Isten-Haza-Család. Ezen értékek mentén kell továbbra is előre haladnunk, törekedve Magyarország, Vas vármegye, ezen belül pedig Lukácsháza fejlődésére.
A hegyi kemencében Palatin Vivien és Csejtei Andrea segítségével sült a friss házi kenyér, a csülkös és krumplis buci. A település új kenyerét Kalincsák Balázsné Varga Katalin evangélikus lelkész asszony szentelte meg. A délután Meggie koncerttel folytatódott, a napot zenés mulatság zárta Soós Zolival.
A Kákossy Endre által fából készített koronázási ékszerek is helyet kaptak a frissen sült kenyerek mellett. A szervezők minden részt vevő csapatnak, segítőnek, a zsűri tagjainak – Albert Józsefnénak, Molnár Sándornénak, László Imrénének, Faragó Gyulánénak, Ertl Anikónak –, valamint a vendéglátásban segítő Molnár Jánosnénak és Kovács Renátának köszönik az önzetlen munkát, a finomabbnál finomabb étkeket és a jó hangulatot.