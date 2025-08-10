augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Nemzetközi Macskanap

1 órája

Címkék#macska#Nemzetközi Macskanap#cica

Felrobbantották a netet a vasi macskák, Luna és Bizsu cica lett a sztár

Nemzetközi Macskanap vasi macskákkal

A Nemzetközi Macskanapot ünnepel a világ augusztus 8-án. Gondoltuk mi is megkérdezzük az olvasóinkat, hogy milyen kedvenc fotóik vannak a kedvenceikről, meglepődtünk és persze nagyon örültünk, hogy ennyi macskát megmutattatok nekünk és a többieknek.

macska
Rengeteg macskás fotó érkezett kommentben. Köszönjük szépen!

Macskanap és kommentcunami, 3600 bejegyzéssel

A Nemzetközi Macskanap célja, hogy felhívja a figyelmet a macskák jólétére, egészségére, valamint a felelős állattartás fontosságára. Emellett arra ösztönzi az embereket, hogy támogassák a kóbor macskák megsegítését, az állatmenhelyeket és az örökbefogadást.
A naphoz kapcsolódóan úgy gondoltuk, hogy megkérjüka vármegyében élő cicásokat, hogy akinek van jó fotója a kedvencéről, küldje el nekünk kommentben. Magunk sem gondoltuk, hogy ekkora lesz az érdeklődés és az aktivitás. 3 ezer 600 komment és megszámlálhatatlanul sok kedves fotó érkezett. Megint kiderült, hogy a cicások igazi, pozitív közösség, akik egymás macskájának is tudnak örülni.

Macska sztár lett Luna és Bizsu

A legtöbb kedvelést egy kiscica, Luna és egy teknőctarka nagyobb cica, Bizsu gyűjtötték be. 

Luna ez a picike cicababa gyűjtötte be az egyik legtöbb kedvelést az olvasóktól
... de Bizsura is nagyon sokan szavaztak, nem is csoda

Ezt tudtad a macskákról?

  1. A macska az egyik legnépszerűbb háziállat a világon. 
  2. Képesek különféle hangokat kiadni, akár 100-féle nyávogást is használnak a kommunikációra. 
  3. A macskák nagyon tiszta állatok, napi több órát töltenek "mosakodással". 
  4. A macska az életének csak a harmadát tölti ébren, a többit átalussza.  
  5. Nem csak a macskák tudnak dorombolni: ilyen hangokat hallatnak az elefántok, mókusok és a gorillák is.
  6.  A vadászó, kóbor és elvadult macskák 33 állatfaj főleg madarak kipusztulásáért felelősek.
     

 

 

