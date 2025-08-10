Felrobbantották a netet a vasi macskák, Luna és Bizsu cica lett a sztár

A Nemzetközi Macskanapot ünnepel a világ augusztus 8-án. Gondoltuk mi is megkérdezzük az olvasóinkat, hogy milyen kedvenc fotóik vannak a kedvenceikről, meglepődtünk és persze nagyon örültünk, hogy ennyi macskát megmutattatok nekünk és a többieknek.

Rengeteg macskás fotó érkezett kommentben. Köszönjük szépen!

Macskanap és kommentcunami, 3600 bejegyzéssel

A Nemzetközi Macskanap célja, hogy felhívja a figyelmet a macskák jólétére, egészségére, valamint a felelős állattartás fontosságára. Emellett arra ösztönzi az embereket, hogy támogassák a kóbor macskák megsegítését, az állatmenhelyeket és az örökbefogadást.

A naphoz kapcsolódóan úgy gondoltuk, hogy megkérjüka vármegyében élő cicásokat, hogy akinek van jó fotója a kedvencéről, küldje el nekünk kommentben. Magunk sem gondoltuk, hogy ekkora lesz az érdeklődés és az aktivitás. 3 ezer 600 komment és megszámlálhatatlanul sok kedves fotó érkezett. Megint kiderült, hogy a cicások igazi, pozitív közösség, akik egymás macskájának is tudnak örülni.

Macska sztár lett Luna és Bizsu

A legtöbb kedvelést egy kiscica, Luna és egy teknőctarka nagyobb cica, Bizsu gyűjtötték be.