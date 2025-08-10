1 órája
Felrobbantották a netet a vasi macskák, Luna és Bizsu cica lett a sztár
Nemzetközi Macskanap vasi macskákkal
A Nemzetközi Macskanapot ünnepel a világ augusztus 8-án. Gondoltuk mi is megkérdezzük az olvasóinkat, hogy milyen kedvenc fotóik vannak a kedvenceikről, meglepődtünk és persze nagyon örültünk, hogy ennyi macskát megmutattatok nekünk és a többieknek.
Macskanap és kommentcunami, 3600 bejegyzéssel
A Nemzetközi Macskanap célja, hogy felhívja a figyelmet a macskák jólétére, egészségére, valamint a felelős állattartás fontosságára. Emellett arra ösztönzi az embereket, hogy támogassák a kóbor macskák megsegítését, az állatmenhelyeket és az örökbefogadást.
A naphoz kapcsolódóan úgy gondoltuk, hogy megkérjüka vármegyében élő cicásokat, hogy akinek van jó fotója a kedvencéről, küldje el nekünk kommentben. Magunk sem gondoltuk, hogy ekkora lesz az érdeklődés és az aktivitás. 3 ezer 600 komment és megszámlálhatatlanul sok kedves fotó érkezett. Megint kiderült, hogy a cicások igazi, pozitív közösség, akik egymás macskájának is tudnak örülni.
Macska sztár lett Luna és Bizsu
A legtöbb kedvelést egy kiscica, Luna és egy teknőctarka nagyobb cica, Bizsu gyűjtötték be.
Ezt tudtad a macskákról?
- A macska az egyik legnépszerűbb háziállat a világon.
- Képesek különféle hangokat kiadni, akár 100-féle nyávogást is használnak a kommunikációra.
- A macskák nagyon tiszta állatok, napi több órát töltenek "mosakodással".
- A macska az életének csak a harmadát tölti ébren, a többit átalussza.
- Nem csak a macskák tudnak dorombolni: ilyen hangokat hallatnak az elefántok, mókusok és a gorillák is.
- A vadászó, kóbor és elvadult macskák 33 állatfaj főleg madarak kipusztulásáért felelősek.
A megye legidősebb kisállatai: a 17 éves Fibike, aki mindig a gazdi mellett alszik