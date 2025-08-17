Így ments könnyen életet: ablaknak repült madarat mentettünk!

Csütörtök délután, hazaérkezvén, a lépcsőház ajtajában találkoztunk a földön fekvő madárral. A kicsi tengelic valószínűleg nekirepülhetett egy fénytől visszatükröződő ablaknak, amitől aztán leesett. Nem segíthetett a helyzetén, hogy nagyon meleg 36 fokos a levegő, az aszfalt, amelyen feküdt ennél biztosan jóval melegebb.

A földön fekvő madár ideiglenesen dobozba került.

Fotó: KSZ

Hogyan sikerült megmenteni a madár életét?

Dobozba raktuk, majd felvittük a lakásba, hogy regenerálódni tudjon. A dobozba helyeztünk neki magvakat és vizet, melyben rögtön meg is fürdött, hogy lehűtse magát. Az aszfaltnál biztosan hűvösebb lakásban nyugodtan tudott pihenni, majd amikor egy óra múlva láttuk, hogy motoszkál, levettük a doboz tetejére helyezett fóliát (ami azért jobb, mint becsukni a doboz tetejét, mert így több levegőhöz és fényhez jut, nem utolsó sorban pedig mi is ráláttunk), kézbe vettük, majd az ablaknál türelmesen megvártuk, míg a szárnyait megemelve átreppent a szembeni fára, ahol folytatta visszakapott életét az eközben Larisszának elnevezett tengelic.

A madarak is megérzik a hőséget.

Fotó: Shutterstock

Milyen hatással van ez ránk?

Egész napos boldogsággal töltött el ez minket, hiszen tudjuk, hogy megmentettünk egy életet. Ha teheted, te sem hagyd a földön fekvő madárkákat ott, hiszen apró erőfeszítésekkel a saját napodat is szebbé teheted! Járj figyelemmel, hiszen ebben a nagy hőségben biztosan megszaporodnak az ilyen esetek!