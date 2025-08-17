Újabb betörésen kapott magyar férfi bukott le, ezúttal Karintiában

Egy 59 éves magyar férfi 2025. augusztus 15-én, pénteken nem sokkal 20 óra előtt megpróbált betörni egy, a lavanttali St. Andrä-ben található házba, de gyalogosan elmenekült, amikor megzavarták. Az érintett háztulajdonos rokonainak azonban sikerült rövid időre megállítaniuk a gyanúsítottat, és elvenni tőle a hátizsákját és a szerszámokat. A magyar betörő ezután tovább folytatta menekülést. A nagyszabású rendőrségi hajtóvadászatban a wolfsbergi járás több rendőrjárőre és a karintiai tartományi rendőrség közlekedési osztálya is részt vett - adta hírül az ORF alapján a Magyar szemek osztrák tükrökben.

A magyar betörő egy vadasparkban bújt el

Forrás: ORF

A járókelők további információi alapján a gyanúsítottat egy vadrezervátumban megtalálták és letartóztatták. Az 59 éves férfit a szemtanúk is egyértelműen felismerték a feltételezett betörőként. A kihallgatás során azonban a férfi ezt nem volt hajlandó beismerni és vallomást tenni. Az általa használt járművet a rendőrök a helyszín közelében megtalálták és lefoglalták.

Magyar betörő bukott le korábban is

Mint ismert, és erről korábban beszámoltunk, a közelmúltban két betörőt, egy férfit és egy nőt érhettek tetten egy családi házban Salzburgban. A ház 66 éves tulajdonosa rálőtt egyikükre – azt állítja, önvédelemből cselekedett. A 29 éves magyar férfit kórházba szállították, ahol belehalt sérüléseibe.

A salzburgi ügyészség gyilkossági kísérlet miatt indított nyomozást a magyar férfi ellen, miután belehalt a lőtt sebbe. Schmoller ügyvéd szerint a férfi önvédelemből használt pisztolyt a késelő támadóval szemben".