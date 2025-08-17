augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb bűneset

1 órája

Újabb betörésen kapott magyar férfi bukott le, ezúttal Karintiában

Címkék#Ausztria#rendőrség#Andrä-ben#tulajdonos#betörés

Miután észrevették, hogy betört egy családi házba a lavanttali St. Andrä-ben, egy 59 éves magyar férfi, a rendőrség elől menekülve egy vadrezervátumban bújt el, ahol a lakosság segítségével végül megtalálták és letartóztatták.

Vaol.hu

Egy 59 éves magyar férfi 2025. augusztus 15-én, pénteken nem sokkal 20 óra előtt megpróbált betörni egy, a lavanttali St. Andrä-ben található házba, de gyalogosan elmenekült, amikor megzavarták. Az érintett háztulajdonos rokonainak azonban sikerült rövid időre megállítaniuk a gyanúsítottat, és elvenni tőle a hátizsákját és a szerszámokat. A magyar betörő ezután tovább folytatta menekülést. A nagyszabású rendőrségi hajtóvadászatban a wolfsbergi járás több rendőrjárőre és a karintiai tartományi rendőrség közlekedési osztálya is részt vett - adta hírül az ORF alapján a Magyar szemek osztrák tükrökben

Magyar betörő
A magyar betörő egy vadasparkban bújt el
Forrás: ORF

A járókelők további információi alapján a gyanúsítottat egy vadrezervátumban megtalálták és letartóztatták. Az 59 éves férfit a szemtanúk is egyértelműen felismerték a feltételezett betörőként. A kihallgatás során azonban a férfi ezt nem volt hajlandó beismerni és vallomást tenni. Az általa használt járművet a rendőrök a helyszín közelében megtalálták és lefoglalták. 

Magyar betörő bukott le korábban is

Mint ismert, és erről korábban beszámoltunk, a közelmúltban két betörőt, egy férfit és egy nőt érhettek tetten egy családi házban Salzburgban. A ház 66 éves tulajdonosa rálőtt egyikükre – azt állítja, önvédelemből cselekedett. A 29 éves magyar férfit kórházba szállították, ahol belehalt sérüléseibe.

A salzburgi ügyészség gyilkossági kísérlet miatt indított nyomozást a magyar férfi ellen, miután belehalt a lőtt sebbe. Schmoller ügyvéd szerint a férfi önvédelemből használt pisztolyt a késelő támadóval szemben".

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu