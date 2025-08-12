Magyar Kupa: a 2. forduló párosítása, menetrendje

Magyar Kupa: szombati és vasárnapi folytatás.

Magyar Kupa: Vasvár-Nárai 4-2 - az első fordulóból.

Fotó: Szendi Péter

A 2. forduló mérkőzéseivel folytatódik a labdarúgó Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa a hétvégén - az első forduló mozgalmasra sikeredett.

Magyar Kupa - érdekes meccsek

Akad néhány érdekes párosítás. A játéknap rangadóját talán Szombathelyen vívják, ahol a vármegyei II. osztály déli csoportjának bajnoka, a Gyöngyöshermán fogadja az északi csoport aranyérmesét, a Lukácsházát (azóta Lukácsháza vállalta a megyei I.-es szereplést, a Gyöngyöshermán nem). A Bozsok-Celldömölk, Szentpéterfa-Vép és a Nádasd-Szentgotthárd párosítás sem ígér könnyű meccset az I. osztályú vendégeknek.

Magyar Kupa - párosítás, menetrend

Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa, 2. forduló, menetrend:

Szombat, 17.30:

Bozsok (II.)-Celldömölk (I.)

Kemenesalja (II.)-Kemenesmagasi (II.)

Gyöngyöshermán-Szentkirály (II.)-Lukácsháza (I.)

Körmend VSE (II.)-Rábatótfalu (II.)

Oszkó-Győrvár (III.)-Újperint (II.)

Ikervár (II.)-Haladás (I.)

Nemeskolta (III.)-Nemeskocs (III.)

Nádasd (II.)-Szentgotthárd (I.)

Répcelak (II.)-Király (I.)

Sorokpolány (III.)-Telekes (II.)

Sé (II.)-Söpte (I.)

Vasárnap, 17.30:

Rábasömjén (III.)-Uraiújfalu (II.) - Uraiújfaluban

Bajánsenye (II.)-Csákánydoroszló (I.)

Kőszegszerdahely (III.)-Felsőcsatár (II.)

Őrimagyarósd (III.)-Egyházasrádóc (II.)

Szentpéterfa (II.)-Vép (I.)

Szeleste-Pósfa (II.)-Csepreg (I.)

Őriszentpéter (II.)-Körmendi FC (I.)

Sótony (III.)-Gérce-Vásárosmiske (II.)

Vasvár (III.)-Alsóújlak (II.)

Vasszécseny (II.)-Kőszeg (II.)