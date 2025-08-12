augusztus 12., kedd

Magyar Kupa: a 2. forduló párosítása, menetrendje

A 2. forduló mérkőzéseivel folytatódik a labdarúgó Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa. Magyar Kupa: párosítás, menetrend.

Tóth Gábor
Magyar Kupa

Fotó: Szendi Péter

Magyar Kupa: szombati és vasárnapi folytatás.

Magyar Kupa: Vasvár-Nárai 4-2 - az első fordulóból.
Fotó: Szendi Péter

A 2. forduló mérkőzéseivel folytatódik a labdarúgó Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa a hétvégén - az első forduló mozgalmasra sikeredett.

Magyar Kupa - érdekes meccsek

Akad néhány érdekes párosítás. A játéknap rangadóját talán Szombathelyen vívják, ahol a vármegyei II. osztály déli csoportjának bajnoka, a Gyöngyöshermán fogadja az északi csoport aranyérmesét, a Lukácsházát (azóta Lukácsháza vállalta a megyei I.-es szereplést, a Gyöngyöshermán nem). A Bozsok-Celldömölk, Szentpéterfa-Vép és a Nádasd-Szentgotthárd párosítás sem ígér könnyű meccset az I. osztályú vendégeknek.

Magyar Kupa - párosítás, menetrend

Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa, 2. forduló, menetrend:

Szombat, 17.30:

  • Bozsok (II.)-Celldömölk (I.)
  • Kemenesalja (II.)-Kemenesmagasi (II.)
  • Gyöngyöshermán-Szentkirály (II.)-Lukácsháza (I.)
  • Körmend VSE (II.)-Rábatótfalu (II.)
  • Oszkó-Győrvár (III.)-Újperint (II.)
  • Ikervár (II.)-Haladás (I.)
  • Nemeskolta (III.)-Nemeskocs (III.)
  • Nádasd (II.)-Szentgotthárd (I.)
  • Répcelak (II.)-Király (I.)
  • Sorokpolány (III.)-Telekes (II.)
  • Sé (II.)-Söpte (I.)

Vasárnap, 17.30:

  • Rábasömjén (III.)-Uraiújfalu (II.) - Uraiújfaluban
  • Bajánsenye (II.)-Csákánydoroszló (I.)
  • Kőszegszerdahely (III.)-Felsőcsatár (II.)
  • Őrimagyarósd (III.)-Egyházasrádóc (II.)
  • Szentpéterfa (II.)-Vép (I.)
  • Szeleste-Pósfa (II.)-Csepreg (I.)
  • Őriszentpéter (II.)-Körmendi FC (I.)
  • Sótony (III.)-Gérce-Vásárosmiske (II.)
  • Vasvár (III.)-Alsóújlak (II.)
  • Vasszécseny (II.)-Kőszeg (II.)

A Szarvaskend (I.) és a Sárvár (I.) nincs ott a mezőnyben, mert a Magyar Kupa főtábláján szerepel, a 2. fordulóra készül. A Mersevát (III.) pedig szabadnapos.

 

 

 

