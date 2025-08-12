2 órája
Magyar Kupa: a 2. forduló párosítása, menetrendje
A 2. forduló mérkőzéseivel folytatódik a labdarúgó Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa. Magyar Kupa: párosítás, menetrend.
Magyar Kupa
Fotó: Szendi Péter
Magyar Kupa: szombati és vasárnapi folytatás.
A 2. forduló mérkőzéseivel folytatódik a labdarúgó Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa a hétvégén - az első forduló mozgalmasra sikeredett.
Magyar Kupa - érdekes meccsek
Akad néhány érdekes párosítás. A játéknap rangadóját talán Szombathelyen vívják, ahol a vármegyei II. osztály déli csoportjának bajnoka, a Gyöngyöshermán fogadja az északi csoport aranyérmesét, a Lukácsházát (azóta Lukácsháza vállalta a megyei I.-es szereplést, a Gyöngyöshermán nem). A Bozsok-Celldömölk, Szentpéterfa-Vép és a Nádasd-Szentgotthárd párosítás sem ígér könnyű meccset az I. osztályú vendégeknek.
Magyar Kupa - párosítás, menetrend
Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa, 2. forduló, menetrend:
Szombat, 17.30:
- Bozsok (II.)-Celldömölk (I.)
- Kemenesalja (II.)-Kemenesmagasi (II.)
- Gyöngyöshermán-Szentkirály (II.)-Lukácsháza (I.)
- Körmend VSE (II.)-Rábatótfalu (II.)
- Oszkó-Győrvár (III.)-Újperint (II.)
- Ikervár (II.)-Haladás (I.)
- Nemeskolta (III.)-Nemeskocs (III.)
- Nádasd (II.)-Szentgotthárd (I.)
- Répcelak (II.)-Király (I.)
- Sorokpolány (III.)-Telekes (II.)
- Sé (II.)-Söpte (I.)
Vasárnap, 17.30:
- Rábasömjén (III.)-Uraiújfalu (II.) - Uraiújfaluban
- Bajánsenye (II.)-Csákánydoroszló (I.)
- Kőszegszerdahely (III.)-Felsőcsatár (II.)
- Őrimagyarósd (III.)-Egyházasrádóc (II.)
- Szentpéterfa (II.)-Vép (I.)
- Szeleste-Pósfa (II.)-Csepreg (I.)
- Őriszentpéter (II.)-Körmendi FC (I.)
- Sótony (III.)-Gérce-Vásárosmiske (II.)
- Vasvár (III.)-Alsóújlak (II.)
- Vasszécseny (II.)-Kőszeg (II.)
A Szarvaskend (I.) és a Sárvár (I.) nincs ott a mezőnyben, mert a Magyar Kupa főtábláján szerepel, a 2. fordulóra készül. A Mersevát (III.) pedig szabadnapos.