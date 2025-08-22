A hozzászólók többsége nem szeretné Magyar Pétert a Savaria karneválon látni!

Nincs egy napja, hogy megírtuk, Magyar Péter Szombathelyre érkezik szombaton. A Facebookon megosztott írásra azóta már több mint száz komment érkezett.

A kommentelők többsége szerint nem korrekt, hogy Magyar Péter nem értesítette érkezéséről a városvezetést és a szervezőket

Forrás: MW/archív

A hozzászólók többsége úgy véli, nincs helye a politikának a Savaria Történelmi Karneválon és különben is:

Magyar Péternek értesítenie kellett volna a szervezőket és a városvezetést az érkezéséről

Amint az a csütörtöki cikkünk frissítéséből is kiderült, a rendőrségnek szóltak, akik a helyszín biztosítását el fogják látni.

Néhány hozzászólás a kommentfolyamból:

„Felfoghatatlan számomra, hogy valaki a Savaria Történelmi Karnevált – amely közös kulturális örökségünk és ünnepünk – politikai célokra, gyűlésekre használja fel. Ez a rendezvény a közösség összetartozásáról, a hagyományaink ápolásáról és a közös élményekről szól, nem pedig a megosztásról vagy a politikai haszonszerzésről. Számomra teljesen elfogadhatatlan, hogy bárki így éljen vissza ezzel az eseménnyel.”



„Az a minimum, hogy a város polgármesterét értesíteni kellett volna, sőt egyeztetni kellett volna, amennyiben közterületen politikai rendezvényt kíván tartani. Megalázó, ahogy eszközként akar bennünket, a vidéket használni. Az pedig még megalázóbb, ha mind emellett csak úgy szó nélkül elmegyünk és nem teszünk ellene semmit. Ne engedjük, hogy városunk történelmi játékába avatatlan kívülállók belerondítsanak. Tiltakozzunk minden legális eszközzel , akik előbbre tartjuk történemi karneválunkat. Mind ezektől elvonatkoztatva, természetesen támogatom, hogy bárki kifejezhesse véleményét – a protokolláris szabályokat betartva- bárhol az országban.”



„Semmi nem kötelező 😎Senkit nem húznak láncon, hogy ott legyen! Miattam a pápa is jöhetne, szíve joga 🫡”

„Politika sajnos már évek óta így is úgyis ott van mindenhol! Nem csak a rendezvényeken hanem a természeti katasztrófáknál is. Különben is nem kötelező megnézni! Tucatnyi más program lehetőség van rajta kívül.”