Kocsis Máté Magyar Péter fórumáról: Szombathelyen átadták az önimádat Oscar-díját

Mint azt már megírtuk, ahogy sok szombathelyi kommentelő, Kocsis Máté sem hagyta szó nélkül, hogy a Tisza Párt elnöke éppen a Savaria Történelmi Karnevál idejére időzítette szombathelyi látogatását, és élesen bírálta. A Magyar Péter fórumán elhangzottakról ugyancsak sarkos véleményt írt a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Péter Szombathelyen a Március 15. téren tartott fórumot augusztus 23-án

Fotó: Vas Népe

Kocsis Máté Magyar Péter szombathelyi fórumáról

"Neee! Azt hiszi az ember, hogy már tényleg nincs lejjebb, a MANöken már nem lehet jobban szerelmes saját magába, aztán szembejön ez a videó" - kezdte vasárnapi bejegyzését Kocsis Máté.

Tegnap este Szombathelyen átadták az önimádat Oscar-díját, felfoghatatlan mondatok hangoztak el tőle. Szinte kisül az ember agya. Azt mondja a szektának, felmerült, hogy NÉVVÁLTOZTATÁSSAL 106 MAGYAR PÉTERT INDÍTANAK a körzetekben, de inkább nem csinálják meg, mert hát tisztességesek.

- olvasható Kocsis Máté posztjában. A frakcióvezető hozzátette:

"A gondolatmenet minden egyes része lenyűgöző, egyben döbbenetes. A szavak elfogynak, az ész megáll, a nárcizmus tort ül az értelem felett. Az elvakult szektások eksztázisban csapkodják magukat a földhöz, és láthatóan mindenki felajzva indulna már beadni a névváltoztatási kérelmet, de a MAN szerényen marasztalja őket. Nem is tudom, innen hova tovább!"- zárta bejegyzését. Itt megnézheti a videót is, ahol Magyar Péter erről beszél.

