augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

37 perce

Kocsis Máté Magyar Péter fórumáról: Szombathelyen átadták az önimádat Oscar-díját

Címkék#Oscar-díj#Szombathely#Március 15 téren#fóruma#Tisza Pár#Kocsis Máté#Magyar Péter#nárcizmus

Tegnap este Szombathelyen átadták az önimádat Oscar-díját, felfoghatatlan mondatok hangoztak el Magyar Pétertől - mutatott rá vasárnapi bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Vaol.hu

Mint azt már megírtuk, ahogy sok szombathelyi kommentelő, Kocsis Máté sem hagyta szó nélkül, hogy a Tisza Párt elnöke éppen a Savaria Történelmi Karnevál idejére időzítette szombathelyi látogatását, és élesen bírálta. A Magyar Péter fórumán elhangzottakról ugyancsak sarkos véleményt írt a Fidesz frakcióvezetője. 

Magyar Péter
Magyar Péter Szombathelyen a Március 15. téren tartott fórumot augusztus 23-án
Fotó: Vas Népe

Kocsis Máté Magyar Péter szombathelyi fórumáról 

"Neee! Azt hiszi az ember, hogy már tényleg nincs lejjebb, a MANöken már nem lehet jobban szerelmes saját magába, aztán szembejön ez a videó" - kezdte vasárnapi bejegyzését Kocsis Máté. 

Tegnap este Szombathelyen átadták az önimádat Oscar-díját, felfoghatatlan mondatok hangoztak el tőle. Szinte kisül az ember agya. Azt mondja a szektának, felmerült, hogy NÉVVÁLTOZTATÁSSAL 106 MAGYAR PÉTERT INDÍTANAK a körzetekben, de inkább nem csinálják meg, mert hát tisztességesek.

 - olvasható Kocsis Máté posztjában. A frakcióvezető hozzátette:

"A gondolatmenet minden egyes része lenyűgöző, egyben döbbenetes. A szavak elfogynak, az ész megáll, a nárcizmus tort ül az értelem felett. Az elvakult szektások eksztázisban csapkodják magukat a földhöz, és láthatóan mindenki felajzva indulna már beadni a névváltoztatási kérelmet, de a MAN szerényen marasztalja őket. Nem is tudom, innen hova tovább!"- zárta bejegyzését. Itt megnézheti a videót is, ahol Magyar Péter erről beszél. 

Magyar Péter fórumáról lapunk is beszámolt, azt itt olvashatja el.  

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu