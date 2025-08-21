augusztus 21., csütörtök

Kiakadtak a helyiek, hogy Magyar Péter politikát hoz a Savaria Történelmi Karneválra

#Szombathely#Savaria Történelmi Karneválra#Magyar Péter

Magyar Péter szombaton Szombathelyre érkezik, de erről sem a Savaria Történelmi Karnevál szervezői, sem az önkormányzat nem kapott értesítést. Magyar Péter érkezésén sokan kiakadtak, több kommentelő is neki ment a politikusnak, amiért politikát hoz a város legnagyobb rendezvényére. 

Vaol.hu
Kiakadtak a helyiek, hogy Magyar Péter politikát hoz a Savaria Történelmi Karneválra

Kiakadtak Magyar Péter érkezésén a helyiek

Forrás: MW/archív

Több helyi portál is foglalkozott azzal a hírrel, hogy Magyar Péter országjárása során szombaton Vas vármegyébe, majd este Szombathelyre érkezik. A Tisza párt honlapján ekkor még semmilyen erre vonatkozó információ nem volt megtalálható, ezért e-mailben érdeklődtünk a pontos menetrendről. Választ nem kaptunk, de azóta a párt honalapján már megjelent, Magyar Péter szombaton mond beszédet Szombathelyen, a Március 15-e téren, egyéb vasi helyszínekről viszont nem írtak.

Kiakadtak Magyar Péter érkezésén a helyiek
Kiakadtak Magyar Péter érkezésén a helyiek
Forrás: MW/archív

Több ezer ember érkezik a karneválra, jó lehetőséget láthatott benne Magyar Péter

Nemrég arról írtunk, hogy Magyar Péter szentgotthárdi fóruma kevés érdeklődőt vonzott.

De nemrég írtunk arról is, hogy az erdélyi Tisza-táborban volt olyan eset, amikor behallatszott az élő közvetítésbe, hogy Magyar Péter azt kérte a stábjától: ne mutassák, milyen kevesen kíváncsiak rá.

A Savaria Történelmi Karnevál a város és Vas megye legnagyobb rendezvénye. Kiemelt figyelmet kap, rengetegen érkeznek a környező településekről és az ország különböző pontjairól. Jó lehetőséget láthatott benne Magyar Péter. A rendezvénnyel a rendőrség is kiemelten foglalkozik, látszik ez abból is, hogy legutóbb például egy közleményben adtak tanácsot arra vonatkozóan, hogy miként legyünk biztonságban a karneváli forgatagban.

Magyar Péter érkezésével kapcsolatban kerestük a rendőrséget is, hogy értesítették-e őket, és ha igen mikor és amennyiben szükséges, hogyan oldják majd meg a helyszín biztosítását,  okoz-e nehézséget, hogy esetleg még egy helyszínt kell biztosítani, de egyelőre nem kaptunk választ.

Sem a szervezők, sem az önkormányzat nem tud hivatalosan Magyar Péter érkezéséről

Válaszolt viszont a karnevál szervezéséért felelős Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője, Grünwald Stefánia, aki kérdésünkre azt írta, ők semmilyen információval nem rendelkeznek a tervezett rendezvényről, így a Savaria Történelmi Karnevál eseményeit a korábban közzétett programterv alapján valósítják meg (az azóta ismertté vált helyszínen, nem terveznek karneváli programokat). Kerestük az önkormányzatot is az ügyben, ám onnan is azt a választ kaptuk, hogy Magyar Péter érkezéséről hivatalos megkeresés nem futott be hozzájuk.

Kiakadtak Magyar Péter érkezésén a helyiek

A helyi hírportálok kommentszekciójában több százan reagáltak Magyar érkezésére.  Volt, aki nagyon keményen adott hangot a véleményének, mi most a finomabban megfogalmazott hozzászólások közül válogattunk. 

Egy kommentelő például így látja Magyar Péter karneváli érkezését: 

"Pont Karnevál napján kell ide jönni beszédet mondani??Másról szól a Karnevál!! Nem kellett volna engedni,. Kíváncsiság hozta...nem politikáról szól, a hétvége!!Nem Karneválra való!!!Saját vélemény!!Ment volna Sitkére beszélni!!"

Egy másik internetező pedig így adott hangot érzéseinek: 

" Amikor az ünnepet is szétfeszíti a politika😔

A politikai szereplés megosztja a közvéleményt.

Egyesek üdvözlik jelenlétét, mások viszont úgy érzik, hogy a karnevál hagyományosan kulturális és közösségi ünnep, ahol politikának nincs helye.

Kár, hogy a politikai táborok a karnevál vidámsága helyett ellenségeskedést szítanak." 

Volt, aki megjegyezte: 

"Azért az érdekes jelenet lesz amikor a katica kommandó tagjai sárga mellényben élőláncot vonnak köré, és végig vezetik a főtéren!"

 

 

