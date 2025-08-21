Kiakadtak a helyiek, hogy Magyar Péter politikát hoz a Savaria Történelmi Karneválra

Több helyi portál is foglalkozott azzal a hírrel, hogy Magyar Péter országjárása során szombaton Vas vármegyébe, majd este Szombathelyre érkezik. A Tisza párt honlapján ekkor még semmilyen erre vonatkozó információ nem volt megtalálható, ezért e-mailben érdeklődtünk a pontos menetrendről. Választ nem kaptunk, de azóta a párt honalapján már megjelent, Magyar Péter szombaton mond beszédet Szombathelyen, a Március 15-e téren, egyéb vasi helyszínekről viszont nem írtak.

Kiakadtak Magyar Péter érkezésén a helyiek

Forrás: MW/archív

Több ezer ember érkezik a karneválra, jó lehetőséget láthatott benne Magyar Péter

Nemrég arról írtunk, hogy Magyar Péter szentgotthárdi fóruma kevés érdeklődőt vonzott.

De nemrég írtunk arról is, hogy az erdélyi Tisza-táborban volt olyan eset, amikor behallatszott az élő közvetítésbe, hogy Magyar Péter azt kérte a stábjától: ne mutassák, milyen kevesen kíváncsiak rá.

A Savaria Történelmi Karnevál a város és Vas megye legnagyobb rendezvénye. Kiemelt figyelmet kap, rengetegen érkeznek a környező településekről és az ország különböző pontjairól. Jó lehetőséget láthatott benne Magyar Péter. A rendezvénnyel a rendőrség is kiemelten foglalkozik, látszik ez abból is, hogy legutóbb például egy közleményben adtak tanácsot arra vonatkozóan, hogy miként legyünk biztonságban a karneváli forgatagban.

Magyar Péter érkezésével kapcsolatban kerestük a rendőrséget is, hogy értesítették-e őket, és ha igen mikor és amennyiben szükséges, hogyan oldják majd meg a helyszín biztosítását, okoz-e nehézséget, hogy esetleg még egy helyszínt kell biztosítani, de egyelőre nem kaptunk választ.

Sem a szervezők, sem az önkormányzat nem tud hivatalosan Magyar Péter érkezéséről

Válaszolt viszont a karnevál szervezéséért felelős Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője, Grünwald Stefánia, aki kérdésünkre azt írta, ők semmilyen információval nem rendelkeznek a tervezett rendezvényről, így a Savaria Történelmi Karnevál eseményeit a korábban közzétett programterv alapján valósítják meg (az azóta ismertté vált helyszínen, nem terveznek karneváli programokat). Kerestük az önkormányzatot is az ügyben, ám onnan is azt a választ kaptuk, hogy Magyar Péter érkezéséről hivatalos megkeresés nem futott be hozzájuk.