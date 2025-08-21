5 órája
Kiakadtak a helyiek, hogy Magyar Péter politikát hoz a Savaria Történelmi Karneválra
Magyar Péter szombaton Szombathelyre érkezik, de erről sem a Savaria Történelmi Karnevál szervezői, sem az önkormányzat nem kapott értesítést. Magyar Péter érkezésén sokan kiakadtak, több kommentelő is neki ment a politikusnak, amiért politikát hoz a város legnagyobb rendezvényére.
Több helyi portál is foglalkozott azzal a hírrel, hogy Magyar Péter országjárása során szombaton Vas vármegyébe, majd este Szombathelyre érkezik. A Tisza párt honlapján ekkor még semmilyen erre vonatkozó információ nem volt megtalálható, ezért e-mailben érdeklődtünk a pontos menetrendről. Választ nem kaptunk, de azóta a párt honalapján már megjelent, Magyar Péter szombaton mond beszédet Szombathelyen, a Március 15-e téren, egyéb vasi helyszínekről viszont nem írtak.
Több ezer ember érkezik a karneválra, jó lehetőséget láthatott benne Magyar Péter
Nemrég arról írtunk, hogy Magyar Péter szentgotthárdi fóruma kevés érdeklődőt vonzott.
De nemrég írtunk arról is, hogy az erdélyi Tisza-táborban volt olyan eset, amikor behallatszott az élő közvetítésbe, hogy Magyar Péter azt kérte a stábjától: ne mutassák, milyen kevesen kíváncsiak rá.
A Savaria Történelmi Karnevál a város és Vas megye legnagyobb rendezvénye. Kiemelt figyelmet kap, rengetegen érkeznek a környező településekről és az ország különböző pontjairól. Jó lehetőséget láthatott benne Magyar Péter. A rendezvénnyel a rendőrség is kiemelten foglalkozik, látszik ez abból is, hogy legutóbb például egy közleményben adtak tanácsot arra vonatkozóan, hogy miként legyünk biztonságban a karneváli forgatagban.
Magyar Péter érkezésével kapcsolatban kerestük a rendőrséget is, hogy értesítették-e őket, és ha igen mikor és amennyiben szükséges, hogyan oldják majd meg a helyszín biztosítását, okoz-e nehézséget, hogy esetleg még egy helyszínt kell biztosítani, de egyelőre nem kaptunk választ.
Sem a szervezők, sem az önkormányzat nem tud hivatalosan Magyar Péter érkezéséről
Válaszolt viszont a karnevál szervezéséért felelős Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője, Grünwald Stefánia, aki kérdésünkre azt írta, ők semmilyen információval nem rendelkeznek a tervezett rendezvényről, így a Savaria Történelmi Karnevál eseményeit a korábban közzétett programterv alapján valósítják meg (az azóta ismertté vált helyszínen, nem terveznek karneváli programokat). Kerestük az önkormányzatot is az ügyben, ám onnan is azt a választ kaptuk, hogy Magyar Péter érkezéséről hivatalos megkeresés nem futott be hozzájuk.
Kiakadtak Magyar Péter érkezésén a helyiek
A helyi hírportálok kommentszekciójában több százan reagáltak Magyar érkezésére. Volt, aki nagyon keményen adott hangot a véleményének, mi most a finomabban megfogalmazott hozzászólások közül válogattunk.
Egy kommentelő például így látja Magyar Péter karneváli érkezését:
"Pont Karnevál napján kell ide jönni beszédet mondani??Másról szól a Karnevál!! Nem kellett volna engedni,. Kíváncsiság hozta...nem politikáról szól, a hétvége!!Nem Karneválra való!!!Saját vélemény!!Ment volna Sitkére beszélni!!"
Egy másik internetező pedig így adott hangot érzéseinek:
" Amikor az ünnepet is szétfeszíti a politika😔
A politikai szereplés megosztja a közvéleményt.
Egyesek üdvözlik jelenlétét, mások viszont úgy érzik, hogy a karnevál hagyományosan kulturális és közösségi ünnep, ahol politikának nincs helye.
Kár, hogy a politikai táborok a karnevál vidámsága helyett ellenségeskedést szítanak."
Volt, aki megjegyezte:
"Azért az érdekes jelenet lesz amikor a katica kommandó tagjai sárga mellényben élőláncot vonnak köré, és végig vezetik a főtéren!"
A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság a következőképpen reagált:
A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságra Szombathely vonatkozásában egy esetben érkezett bejelentés a gyülekezésről szóló 2018. évi LV. törvény (továbbiakban: Gytv.) hatálya alá tartozó, közterületen megtartandó rendezvényről. A Gytv. hatálya alá tartozó rendezvények biztosítását a rendőrség közfeladatként, minden esetben a szükséges létszámmal végzi.
