Tiszás szeretetország: a sajátjait is meglincseli

Tudjátok, milyen a tiszás szeretetország? Nem válogat. Még a sajátjait is meglincseli - kezdte hétfőn közzétett videóját Bohár Dániel. Majd megosztotta a felvételt Magyar Péter szombathelyi fórumáról, ahol egy tiszás szimpatizáns napraforgócsokorral a kezében szólt az egybegyűltekhez.

Magyar Péter a szombathelyi fórumon augusztus 23-án

Fotó: VN

Napraforgóval érkezett Magyar Péter fórumára

Engem ennyien még soha nem akartak elzavarni egy helyszínről, vagy talán soha nem esett meg velem, hogy amikor megjelentem a napraforgóval, többen kiabáltak, szégyelljem magamat, takarodjak el!

- mondta a Tisza Párt kőszegi szimpatizánsa a fórumon. A felvételen jól látszik az is: Magyar Péter hangosan nevet az elhangzottakon a színpadon.

"És Magyar Péter szerint ez vicces. Úgy mint ő, senki nem tud a magyart a magyar ellen hergelni. Gratula!" - mutatott rá videója végén Bohár Dániel.

