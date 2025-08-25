augusztus 25., hétfő

1 órája

Tiszás szeretetország: a sajátjait is meglincseli

Bohár Dániel hétfőn osztott meg videót arról, hogyan nevet Magyar Péter azon, hogy a szombathelyi fórumra napraforgóval érkező szimpatizánst több verbális támadás ért.

Vaol.hu

Tudjátok, milyen a tiszás szeretetország? Nem válogat. Még a sajátjait is meglincseli - kezdte hétfőn közzétett videóját Bohár Dániel. Majd megosztotta a felvételt Magyar Péter szombathelyi fórumáról, ahol egy tiszás szimpatizáns napraforgócsokorral a kezében szólt az egybegyűltekhez. 

magyar péter
Magyar Péter a szombathelyi fórumon augusztus 23-án 
Fotó: VN

Napraforgóval érkezett Magyar Péter fórumára

Engem ennyien még soha nem akartak elzavarni egy helyszínről, vagy talán soha nem esett meg velem, hogy amikor megjelentem a napraforgóval, többen kiabáltak, szégyelljem magamat, takarodjak el!

- mondta a Tisza Párt kőszegi szimpatizánsa a fórumon. A felvételen jól látszik az is: Magyar Péter hangosan nevet az elhangzottakon a színpadon. 

"És Magyar Péter szerint ez vicces. Úgy mint ő, senki nem tud a magyart a magyar ellen hergelni. Gratula!" - mutatott rá videója végén Bohár Dániel. 

  Magyar Péter fórumáról szóló beszámolónkat itt olvashatja. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetőjének reagálását pedig itt. 

 

 

