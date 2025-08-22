16 órája
Magyar Péter a Savaria Karneválon: Kocsis Máté sem hagyta szó nélkül
Mint arról írtunk, a közösségi médiában többen nemtetszésüknek adtak hangot, hogy a Tisza Párt elnöke a Savaria Történelmi Karnevál idején tart fórumot. Magyar Péter szombathelyi látogatását Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője sem hagyta szó nélkül.
A kommentelők szerint nincs helye a politikának a nagy hagyományokkal rendelkező szombathelyi rendezvényen, de ha Magyar Péter mindenképpen jönni akar, a minimum, hogy értesíti a városvezetést és a szervezőket - írtuk pénteki cikkünkben. Magyar Péter szombathelyi látogatását Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője sem hagyta szó nélkül.
Savaria Karnevál Szombathelyen - Magyar Péter fórumot tart a városban
"Egy régi római mondás szerint amikor apad a népszerűséged, kelts feltűnést. Még jó, hogy The MAN holnap elmegy a Savaria karneválra pózolgatni az arcán villanó fáklyák fényében. Ideális helyszín egy újabb divatfotózáshoz. Csak hát nem mindegy, hogy Caesar vagy Néró" - írta közösségi oldalán pénteken Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.