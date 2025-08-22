Magyar Péter a Savaria Karneválon: Kocsis Máté sem hagyta szó nélkül

A kommentelők szerint nincs helye a politikának a nagy hagyományokkal rendelkező szombathelyi rendezvényen, de ha Magyar Péter mindenképpen jönni akar, a minimum, hogy értesíti a városvezetést és a szervezőket - írtuk pénteki cikkünkben. Magyar Péter szombathelyi látogatását Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője sem hagyta szó nélkül.

Magyar Péter Szombathelyen tart fórumot a Savaria Karnevál idején, Kocsis Máté ezzel a képpel üzent a Tisza Párt elnökének

Fotó: VN/Facebook

"Egy régi római mondás szerint amikor apad a népszerűséged, kelts feltűnést. Még jó, hogy The MAN holnap elmegy a Savaria karneválra pózolgatni az arcán villanó fáklyák fényében. Ideális helyszín egy újabb divatfotózáshoz. Csak hát nem mindegy, hogy Caesar vagy Néró" - írta közösségi oldalán pénteken Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.