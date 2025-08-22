augusztus 23., szombat

16 órája

Magyar Péter a Savaria Karneválon: Kocsis Máté sem hagyta szó nélkül

Címkék#divatfotózás#karnevál#Fidesz#Magyar Péter

Mint arról írtunk, a közösségi médiában többen nemtetszésüknek adtak hangot, hogy a Tisza Párt elnöke a Savaria Történelmi Karnevál idején tart fórumot. Magyar Péter szombathelyi látogatását Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője sem hagyta szó nélkül.

Vaol.hu

A kommentelők szerint nincs helye a politikának a nagy hagyományokkal rendelkező szombathelyi rendezvényen, de ha Magyar Péter mindenképpen jönni akar, a minimum, hogy értesíti a városvezetést és a szervezőket - írtuk pénteki cikkünkben. Magyar Péter szombathelyi látogatását Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője sem hagyta szó nélkül. 

magyar péter
Magyar Péter Szombathelyen tart fórumot a Savaria Karnevál idején, Kocsis Máté ezzel a képpel üzent a Tisza Párt elnökének 
Fotó: VN/Facebook

 

Savaria Karnevál Szombathelyen - Magyar Péter fórumot tart a városban

"Egy régi római mondás szerint amikor apad a népszerűséged, kelts feltűnést. Még jó, hogy The MAN holnap elmegy a Savaria karneválra pózolgatni az arcán villanó fáklyák fényében. Ideális helyszín egy újabb divatfotózáshoz.  Csak hát nem mindegy, hogy Caesar vagy Néró" - írta közösségi oldalán pénteken Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
