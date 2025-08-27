Vámos Zoltán közzétette, mennyit vesztenének a családok, ha Tisza kaparintaná meg a hatalmat

Magyar Péter és a Tisza Párt tavasszal még személyi jövedelemadót akart csökkenteni. A párt gazdasági kabinetjének kiszivárgott belső anyaga szerint nem csökkentenék a személyi jövedelemadót, hanem háromkulcsos progresszív adórendszert vezetnének be - olvasható Vámos Zoltán, Vas vármegye főispán bejegyzésében.

Magyar Péter: Amit ígértek: adócsökkentés. Amit akarnak: adóemelés

Forrás: Shutterstock

Ez azt jelentené, hogy már az átlagkeresetűek adója is 22 százalékra emelkedne. Egy orvos vagy mérnök pedig akár 33 százalékos adókulcs alá kerülne. Mindenki többet fizetne.

Mint azt megírtuk, Magyar Péterék egy kiszivárgott dokumentum szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek. A Magyar Nemzet által megkérdezett elemző szerint, ha a családi adókedvezmények is megszűnnek, akkor minden gyermekes család rosszul fog járni.

Mindeközben a magyar kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programjába kezdett bele – minden magyar családot támogatva. A kérdés egyszerű: minek higgyünk? Az ígéreteknek vagy a titkos terveknek? Az adóemelés tiszás programjának vagy az adócsökkentés kormányának?

Hogyan érintené a vasiakat a Tisza-csomag? Megnéztük!

Háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék egy kiszivárgott dokumentum szerint. Hogyan érintené a Tisza-csomag a vasiakat? Megnéztük!

