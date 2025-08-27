augusztus 27., szerda

Közügyek

Vámos Zoltán közzétette, mennyit vesztenének a családok, ha Tisza kaparintaná meg a hatalmat

Címkék#kormány#Vas vármegye#vármegye főispán#Vámos Zoltán#Magyar Péter

Kiderült mi lenne a valóság, ha a Tisza kaparintaná meg a hatalmat - tette közzé közösségi oldalán Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja. Magyar Péter adót emelne.

Vaol.hu

Magyar Péter és a Tisza Párt tavasszal még személyi jövedelemadót akart csökkenteni. A párt gazdasági kabinetjének kiszivárgott belső anyaga szerint nem csökkentenék a személyi jövedelemadót, hanem háromkulcsos progresszív adórendszert vezetnének be - olvasható Vámos Zoltán, Vas vármegye főispán bejegyzésében.  

Magyar Péter
Magyar Péter: Amit ígértek: adócsökkentés. Amit akarnak: adóemelés
Forrás:  Shutterstock

Ez azt jelentené, hogy már az átlagkeresetűek adója is 22 százalékra emelkedne. Egy orvos vagy mérnök pedig akár 33 százalékos adókulcs alá kerülne. Mindenki többet fizetne. 

Magyar Péter: Amit ígértek: adócsökkentés. Amit akarnak: adóemelés. 

Mint azt megírtuk, Magyar Péterék egy kiszivárgott dokumentum szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek. A Magyar Nemzet által megkérdezett elemző szerint, ha a családi adókedvezmények is megszűnnek, akkor minden gyermekes család rosszul fog járni.

Mindeközben a magyar kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programjába kezdett bele – minden magyar családot támogatva.  A kérdés egyszerű: minek higgyünk? Az ígéreteknek vagy a titkos terveknek? Az adóemelés tiszás programjának vagy az adócsökkentés kormányának?

Hogyan érintené a vasiakat a Tisza-csomag? Megnéztük!

Háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék egy kiszivárgott dokumentum szerint. Hogyan érintené a Tisza-csomag a vasiakat? Megnéztük!

A folytatáshoz kattintson IDE>>

 

