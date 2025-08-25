augusztus 25., hétfő

Nagyon kell figyelni!

47 perce

Vigyázat! Hamis hirdetésekkel próbálkoznak a betegeknél az ismert szervezet nevében a csalók

Címkék#Magyar Vöröskereszt#csaló#figyelmeztetés

A szervezet mindenkit figyelmeztet, hogy nagyon kell figyelni a csalókra, mivel könnyen áldozatul eshetünk.

Vaol.hu

A Magyar Vöröskereszt nevével és emblémájával élnek vissza a csalók, akik cukorbetegek részére hirdetnek terméket, számukra készített gyógyszert az interneten keresztül a Vöröskereszt neve alatt - figyelmeztet hivatalos oldalán a szervezet.

Magyar Vöröskereszt
A Magyar Vöröskereszt emblémája.
Forrás: Magyar Vöröskereszt

A szervezet kiemelte, hogy nem foglalkoznak gyógyszer-segélyezéssel, nem kereskednek gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem. 

Úgy fogalmaznak, hogy az elmúlt időszakban megnövekedett számban érkeztek jelzések a Magyar Vöröskereszthez a vörös kereszt emblémával való visszaélésekről, megtévesztő hirdetések megjelenéséről. A szervezet mindenkit óvatosságra int a különösen a közösségimédia-felületeken terjedő, félrevezető információkkal kapcsolatban, ami sokakat megtéveszt. 

Ezekre a gyanús jelekre kell figyelni a Magyar Vöröskereszt szerint

Mint írják, gyanút kelthet, ha a posztot nem a Magyar Vöröskereszt vagy valamelyik másik hivatalos szervezet tette közzé, ha a kattintható hivatkozás címe nem értelmezhető vagy nem a hirdetés tárgyával kapcsolatos, ha az embléma nem pontosan egyezik a hivatalos – fehér alapon vörös kereszt – emblémával, vagy ha irreális ígéreteket tartalmaz a szöveg.

A fehér alapon vörös kereszt embléma védelme mindannyiunk érdeke és felelőssége! Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező humanitárius szervezete minden esetben a hivatalos felületein teszi közzé a híreit. Fontos, hogy minden esetben hiteles forrásokból tájékozódjanak, a www.voroskereszt.hu oldalról vagy a szervezet közösségimédia-felületeiről.

 

