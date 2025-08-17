augusztus 17., vasárnap

Magyarok kenyere: összeöntötték a búzát

A Kárpát- Medencei Búzaösszeöntés Ünnepén Czotter Ferenc, a NAK Vas Vármegyei Igazgatója képviselte vármegyénket és öntötte a búzát - tájékoztatott a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének vasi szervezete. A Magyarok Kenyere program mára a nemzeti összetartozás egyik pillérévé vált.

Korábban beszámoltunk róla, zsákszámra érkeztek a felajánlások a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program Vas vármegyei búzagyűjtő napján Vépre. A terményt Németh Tamás plébános áldotta meg.

Fotó: magosz.hu

Magyarok Kenyere: Vasban is gyűjtötték a búzát

Kárpát- Medencei Búzaösszeöntés Ünnepét pénteken tartották. Vas vármegyét Czotter Ferenc, a NAK Vas Vármegyei Igazgatója képviselte. 

 

