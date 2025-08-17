Helyi közélet
Magyarok kenyere: összeöntötték a búzát
A Kárpát- Medencei Búzaösszeöntés Ünnepén Czotter Ferenc, a NAK Vas Vármegyei Igazgatója képviselte vármegyénket és öntötte a búzát - tájékoztatott a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének vasi szervezete. A Magyarok Kenyere program mára a nemzeti összetartozás egyik pillérévé vált.
Korábban beszámoltunk róla, zsákszámra érkeztek a felajánlások a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program Vas vármegyei búzagyűjtő napján Vépre. A terményt Németh Tamás plébános áldotta meg.
Magyarok Kenyere: Vasban is gyűjtötték a búzát
Kárpát- Medencei Búzaösszeöntés Ünnepét pénteken tartották. Vas vármegyét Czotter Ferenc, a NAK Vas Vármegyei Igazgatója képviselte.
