Magyarszecsődön köszöntötték a kilencvenéves Pasics Imrét

Pasics Imrét 90. születésnapja alkalmából Kovács Gábor polgármester köszöntötte, emléklappal tisztelegve életútja előtt. Magyarszecsőd tősgyökeres lakosa ezzel az elismeréssel ünnepelhette jubileumát.

Polgár Patrícia
Fotó: Szendi Péter

Magyarszecsőd polgármestere, Kovács Gábor pénteken köszöntötte Pasics Imrét 90. születésnapja alkalmából.

Fotó: Szendi Péter

Magyarszecsőd: Pasics Imre kilencven éves lett

Pasics Imre tősgyökeres magyarszecsődi, öt testvér közül egyedüliként él. 1956-ban házasodott össze feleségével, aki három évvel ezelőtt hunyt el. Három lánya, hét unokája és öt dédunokája rendszeresen látogatják, így az egyedüllétet kevésbé érzi, és minden hétvégén együtt vannak.

Életét a munka és a járművek iránti elkötelezettség jellemzi: traktoron dolgozott, minden kategóriára szerzett jogosítványt, több millió kilométert vezetett balesetmentesen, és ma is vezet. Pályafutása során gépkocsivezető-oktatóként és buszsofőrként is dolgozott, szabadidejében pedig kisgépeket szerelt.

A polgármester az átadott emléklap mellett kiemelte Pasics Imre példamutató életét, amely a család, a munka és a kitartás iránti elkötelezettségről szól.

 

