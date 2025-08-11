Kiss János megírta a kőszegi MÁV diákotthon teljes 92 éves történetét

A húsz éve, 2005-ben megszűnt vasutas gyermekintézmény, MÁV diákotthon egykori növendékei minden év augusztus második szombatján találkoznak a kőszegi Fő téren. Szombaton a hotel aulájában két volt tanuló, Kosztolányi János és Szabó Melinda köszöntötték a vendégeket, az egykori növendékeket, dolgozókat, és felidézték: 112 éve Kőszeg Fő terén a régi hársfák alatt gyülekezett az a több száz fős tömeg, mely a Felső körúton egy év alatt megépült, modern, központi fűtéses, villannyal ellátott, telefonnal felszerelt gyönyörű szecessziós stílusú épülethez vonult azt felavatni.

Az egykori MÁV diákotthon teljes 92 éves története egy kötetben. Kiss János személyesen adta át a támogatói könyveket.

Fotó: Kámán Zoltán

Egy kötetben a kőszegi MÁV diákotthon 92 éves története

Tizenöt város közül Kőszeg pályázaton nyerte el az építés jogát. Ingyen telket adott és építőanyagot kedvezményesen, de kikötötte, ha nem gyermekintézményként működne egyszer a vasutas árvaház, visszaáramlik a városra mindaz a vagyon, amit beletett. Élt 92 évet. Megszűnt 20 éve, 2005. június 15-én – hangzott el. S az is: az egykori minitársadalom tagjai – diákok, pedagógusok és munkatársak – mindig szívesen jöttek vissza gyermekkoruk színhelyére, megmártózni gyermekkoruk emlékeiben. Két éve fogalmazódott meg bennük, hogy legyen kézzel fogható emlékük addig is, amíg egyszer majd az épületben gyűlhetnek össze. Tavaly megkérték János bácsit – Kiss Jánost –, aki 1991 januárjától a megszűnéséig igazgatója volt az országosan ismert intézménynek –, hogy írja meg a ház történetét. Amit a 75 éves évfordulóra írt, az már sehol nem férhető hozzá. Megszervezték a közösségi támogatást, így tudták az ez évi találkozón már könyvbemutatóval is várni az érkezőket.

A folytatásban Kiss János mutatta be a könyvet, amely két részből áll, az egyik tehát az első 75 évet, a második az árvaház 1988-tól 2005-ig terjedő időszakát fogja át, kuriózuma a színes tablógyűjtemény. Beszélt az árvaház születéséről: „vasúti mérnökök, jogászok, építészek, mozdonyvezetők, kalauzok – balesetben elhunyt társaik – hátramaradott gyermekeinek a felneveléséért érzett felelőssége hozta létre e gyönyörű helyen ezt az intézményt”, és arról is, hogy Miszlivetz Ferenc professzor, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete főigazgatója, a ház leendő „gazdája" ígéretet tett arra, hogy az átalakított, felújított épületben szívesen biztosít helyet a vasutas emlékeknek. Majd mindenkinek megköszönte a támogatást a könyv születéséhez.