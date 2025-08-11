2 órája
Kiss János megírta a kőszegi MÁV diákotthon teljes 92 éves történetét
Szombaton az intézmény történetét bemutató könyvvel várták hagyományos augusztusi találkozójukra a MÁV diákotthon egykori növendékeit, tanárait, munkatársait és minden érdeklődőt az Írottkő Szálló aulájába. Fennen hirdetvén az emberek jóságát – a Vasutas Árvaháztól a Vasút a gyermekekért Alapítványig 1913-2005 címmel Kiss János könyve 92 évet ölel fel.
A húsz éve, 2005-ben megszűnt vasutas gyermekintézmény, MÁV diákotthon egykori növendékei minden év augusztus második szombatján találkoznak a kőszegi Fő téren. Szombaton a hotel aulájában két volt tanuló, Kosztolányi János és Szabó Melinda köszöntötték a vendégeket, az egykori növendékeket, dolgozókat, és felidézték: 112 éve Kőszeg Fő terén a régi hársfák alatt gyülekezett az a több száz fős tömeg, mely a Felső körúton egy év alatt megépült, modern, központi fűtéses, villannyal ellátott, telefonnal felszerelt gyönyörű szecessziós stílusú épülethez vonult azt felavatni.
Egy kötetben a kőszegi MÁV diákotthon 92 éves története
Tizenöt város közül Kőszeg pályázaton nyerte el az építés jogát. Ingyen telket adott és építőanyagot kedvezményesen, de kikötötte, ha nem gyermekintézményként működne egyszer a vasutas árvaház, visszaáramlik a városra mindaz a vagyon, amit beletett. Élt 92 évet. Megszűnt 20 éve, 2005. június 15-én – hangzott el. S az is: az egykori minitársadalom tagjai – diákok, pedagógusok és munkatársak – mindig szívesen jöttek vissza gyermekkoruk színhelyére, megmártózni gyermekkoruk emlékeiben. Két éve fogalmazódott meg bennük, hogy legyen kézzel fogható emlékük addig is, amíg egyszer majd az épületben gyűlhetnek össze. Tavaly megkérték János bácsit – Kiss Jánost –, aki 1991 januárjától a megszűnéséig igazgatója volt az országosan ismert intézménynek –, hogy írja meg a ház történetét. Amit a 75 éves évfordulóra írt, az már sehol nem férhető hozzá. Megszervezték a közösségi támogatást, így tudták az ez évi találkozón már könyvbemutatóval is várni az érkezőket.
A folytatásban Kiss János mutatta be a könyvet, amely két részből áll, az egyik tehát az első 75 évet, a második az árvaház 1988-tól 2005-ig terjedő időszakát fogja át, kuriózuma a színes tablógyűjtemény. Beszélt az árvaház születéséről: „vasúti mérnökök, jogászok, építészek, mozdonyvezetők, kalauzok – balesetben elhunyt társaik – hátramaradott gyermekeinek a felneveléséért érzett felelőssége hozta létre e gyönyörű helyen ezt az intézményt”, és arról is, hogy Miszlivetz Ferenc professzor, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete főigazgatója, a ház leendő „gazdája" ígéretet tett arra, hogy az átalakított, felújított épületben szívesen biztosít helyet a vasutas emlékeknek. Majd mindenkinek megköszönte a támogatást a könyv születéséhez.
Fennen hirdetvén az emberek jóságát
A gyönyörű kivitel Koltai Jánosnak köszönhető – ő volt a könyv grafikusa, szerkesztője, képi megjelenítője. Dr. Bariska István, Kőszeg egykori gimnáziumi tanára, főlevéltárosa és alpolgármestere, a város díszpolgára pedig a szerző mentora, támogatója – ő következett a lektori ajánlással. A ház főbejáratánál gyönyörű márványtábla örökíti meg a létrejöttének körülményeit. A könyv címét egy onnan vett idézetből kölcsönözte Kiss János: Fennen hirdetvén az emberek jóságát – ezt emelte ki Bariska István. – Ennél szebbet nem is lehetett volna találni. Higgyük el, mert enélkül nem érdemes igazán élni. Találkozzunk minél többször, és akik eljönnek, azok legyenek mindig boldogok – mondta.
A BE-JÓ Táncegyüttes lányai két meglepetésprodukcióval is készültek az alkalomra. Művészeti vezetőjüket, Horváth Mártát, egykori tanárukat külön is köszöntötték a szervezők.