Vonattal a tűzijátékra? – számít rá a MÁV, hogy így fog dönteni!
Több és hosszabb vonattal erősít a MÁV augusztus 20-ára, de mindenkit arra kérnek, hogy aki tudja elővételben váltsa meg a jegyét.
Megnövelt férőhellyel és többletjáratokkal készül a MÁV-csoport az augusztus 20-i nemzeti ünnepre – olvasható a társaság honlapján. Az előzetes jegyértékesítéseket figyelve a MÁV-csoport több kocsival indítja az InterCity-vonatokat.
A fővárosi tűzijáték után vonattal hazatérők kényelmesebb eljutása érdekében pedig az elővárosi esti vonatok hosszabb szerelvényekkel, két vagy három FLIRT motorvonat-egységgel és KISS emeletes motorvonatokkal indulnak a budapesti pályaudvarokról, a HÉV pedig nagyobb kapacitású járműveket közlekedtet egyes HÉV-vonalakon. Mint írták, a vonatközlekedési rendben csak egy változás lesz: augusztus 20-án az ünnepnapi menetrend lép életbe.
A MÁV arra kéri az utasokat, hogy időben tervezzék meg utazásukat
Indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi közlekedési rendről, használják a tervezésnél az emma.mav.hu oldalt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket, vagy használni az automatákat, az online jegyvásárlást vagy a MÁV-applikációt.
A vasúttársaság azt ígéri, folyamatosan figyelik a közlekedés alakulását és amikor szükséges, operatív intézkedéssel segíti az utasok eljutását, a zavartalan vonatközlekedést. Szükség esetén MÁV-buszok is készenlétben állnak, hogy minden utas kényelmesen célba juthasson.
