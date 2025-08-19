Vonattal a tűzijátékra? – számít rá a MÁV, hogy így fog dönteni!

Megnövelt férőhellyel és többletjáratokkal készül a MÁV-csoport az augusztus 20-i nemzeti ünnepre – olvasható a társaság honlapján. Az előzetes jegyértékesítéseket figyelve a MÁV-csoport több kocsival indítja az InterCity-vonatokat.

A MÁV-csoport több és hosszabb vonattal készül augusztus 20-ára. Ünnepi menetrend lép életbe Forrás: MW-archív

A fővárosi tűzijáték után vonattal hazatérők kényelmesebb eljutása érdekében pedig az elővárosi esti vonatok hosszabb szerelvényekkel, két vagy három FLIRT motorvonat-egységgel és KISS emeletes motorvonatokkal indulnak a budapesti pályaudvarokról, a HÉV pedig nagyobb kapacitású járműveket közlekedtet egyes HÉV-vonalakon. Mint írták, a vonatközlekedési rendben csak egy változás lesz: augusztus 20-án az ünnepnapi menetrend lép életbe.

A MÁV arra kéri az utasokat, hogy időben tervezzék meg utazásukat

Indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi közlekedési rendről, használják a tervezésnél az emma.mav.hu oldalt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket, vagy használni az automatákat, az online jegyvásárlást vagy a MÁV-applikációt.

A vasúttársaság azt ígéri, folyamatosan figyelik a közlekedés alakulását és amikor szükséges, operatív intézkedéssel segíti az utasok eljutását, a zavartalan vonatközlekedést. Szükség esetén MÁV-buszok is készenlétben állnak, hogy minden utas kényelmesen célba juthasson.