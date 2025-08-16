augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Megérkezett az új tűzoltóautó

Észak-Vas vármegye, Csánig ÖTE, Ágh Péter, falunap

A falunapon mutatták be a csánigi Önkéntes Tűzoltó Egyesület új autóját. Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője értékelte, ami az elmúlt időszakban a településen történt.

Horváth László

Csánigban a közelmúltban szervezték újjá az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. A korábbi járművünket, egy Zsukkot korszerűbb Mercédeszre cserélték le. A kormány a Magyar falu programon keresztül adott támogatást a beszerzéshez. Az autót a hétvégi falunapon mutatták be. A járművet Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője is megtekintette. Egyúttal nagyra értékelte, ami az elmúlt időszakban a településen történt.

Dezső Miklós, a Csánig ÖTE korábbi elnöke, Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, valamint Patyi Szabolcs polgármester

Patyi Szabolcs, a Csánig polgármestere elmondta, jól sikerült a falunapjuk. Reggel a tűzoltók ébresztették a helyieket, majd hét csapat főzött. Délután pedig volt légtornász bemutató, és zenés programok, nagy sikere volt a női tűzoltók meglepetés előadásának. A 79 éves Varga Attiláné, Zsuzsa néni azt kérte, hogy ő is felléphessen a színpadra, és előadja a magánszámát. Járt a taps a produkciónak.

Megtudtuk, augusztus 20-án adják át a díszoklevelet. 23-án, szombaton délután tartják meg a Répce-menti tűzoltóversenyt. Erre az alakomra a Győr-Moson-Sopron vármegyei Fertőrákos csapatát is meghívták, tőlük vásárolták ugyanis a tűzoltó járművet.


 

 

