Meghalt Korda György felesége

Korda György és Kovács Iby 20 évig voltak házasok, de csak papíron. A barátság megmaradt közöttük, annak ellenére is, hogy a házasságkötésük után nem sokkal már nem is éltek együtt. Olyannyira jóban voltak, hogy el is felejtettek elválni. Balázs Klári miatt mégis megtörtént a dolog.

Kovács Iby és Korda György az esküvőjükön

Fotó: smagpictures.com

Korda György első feleségének, egy híres színész volt az első férje

Korda Györgynek ez volt az első házassága, de Kovács Ibolyának nem ő volt az első férje. Először Szabó Gyula, színésszel házasodott össze, akit még a főiskolán ismert meg, évfolyamtársak voltak. Korda György 1958-ban, a sorkatonai szolgálat évei alatt kötött házasságot Kovács Ibolya operett-énekesnővel, de hiába volt nagy a szerelem, a frigy nem lett hosszú életű. A házasságukat mégsem érvényteleníttették, ezért papíron több mint 20 évig tartott. Korda György egy kedves barátját gyászolja, hiszen a jó kapcsolat megmaradt közöttük, sőt Balázs Klárival is barátságban voltak.

Korda György 1968-ban

Forrás: Fortepan / Szalay Zoltán

Balázs Klári miatt váltak el Korda György és felesége

A zenész csak akkor jött rá arra, hogy hivatalosan még házas ember, amikor megkérte Balázs Klári kezét. Nem is tudtak összeházasodni, amíg Korda György el nem vált.

...amikor 1980-ban Klárit szerettem volna feleségül venni, az anyakönyvvezető azt mondta: művész úr, nem nősülhet meg. Miért nem? Mert felesége van, Kovács Ibolya. Húsz év után felhívtam: Ibikém, el kéne válnunk. Mire ez a nagy sietség?

– írta meg az emlékezetes történetet a Bors.

Amikor megtörtént csak akkor jöhetett az anyakönyvvezető. 1981-ben házasodtak össze és több mint negyven éve élnek boldogságban.

Kovács Iby is híresség volt

Kovács Ibolya híres operett színésznő volt. 1934-ben született Mezőkovácsházán, a magyar operett egyik kiemelkedő primadonnája volt, akit pályafutása nagy része a Fővárosi Operettszínházhoz kötött. Számos emlékezetes szubrett‑ és primadonna szerepet alakított az olyan operettekben, mint a Cigányszerelem, Riviéra, Boccaccio, Pompadour és Hello, Dolly! Olyan legendás művészekkel dolgozott együtt, mint Latabár Kálmán, Feleki Kamil és Honthy Hannával. Vendégként játszott a Petőfi Színházban és a szolnoki Szigligeti Színházban. Rendszeresen fellépett a Turay Ida Színházban is. Kovács Iby, 91 éves korában halt meg.