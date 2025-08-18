Pályára beszaladó malac miatt szakadt félbe egy megyei III.-as meccs - videó

Szürreális képsorok zajlottak le egy Veszprém vármegyei III.-as labdarúgó mérkőzésen vasárnap. Egy kíváncsi malac szaladt be a pályára - számolt be róla a veol.hu.

Forrás: TikTok

Malac volt a vendég a megyei III.-as meccsen

A szokatlan jelenet hatására a nézők hangos nevetésben törtek ki. A játékosok közül többen is igyekeztek megcsípni a pályára belógó "cserejátékost", aki végül elegánsan elhagyta a gyepet.