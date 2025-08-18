augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szokatlan vendég

2 órája

Pályára beszaladó malac miatt szakadt félbe egy megyei III.-as meccs - videó

Címkék#cserejátékos#jelenet#malac

Vaol.hu

Szürreális képsorok zajlottak le egy Veszprém vármegyei III.-as labdarúgó mérkőzésen vasárnap. Egy kíváncsi malac szaladt be a pályára - számolt be róla a veol.hu.

Szürreális képsorok zajlottak le egy Veszprém vármegyei III. osztálybeli labdarúgó mérkőzésen
Szürreális képsorok zajlottak le egy Veszprém vármegyei III. osztálybeli labdarúgó mérkőzésen
Forrás: TikTok

Malac volt a vendég a megyei III.-as meccsen

A szokatlan jelenet hatására a nézők hangos nevetésben törtek ki. A játékosok közül többen is igyekeztek megcsípni a pályára belógó "cserejátékost", aki végül elegánsan elhagyta a gyepet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu