Szokatlan vendég
2 órája
Pályára beszaladó malac miatt szakadt félbe egy megyei III.-as meccs - videó
Szürreális képsorok zajlottak le egy Veszprém vármegyei III.-as labdarúgó mérkőzésen vasárnap. Egy kíváncsi malac szaladt be a pályára - számolt be róla a veol.hu.
Malac volt a vendég a megyei III.-as meccsen
A szokatlan jelenet hatására a nézők hangos nevetésben törtek ki. A játékosok közül többen is igyekeztek megcsípni a pályára belógó "cserejátékost", aki végül elegánsan elhagyta a gyepet.
