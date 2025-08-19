Ezt súgta nekünk a büki Melancholy Art Fesztivál

A Vincze Bence által szervezett Nyolc Ág Művésztábor beköltözött Bükre, a Művelődési és Sportközpontba, idén először új nevén, Melancholy Art Fesztiválként. A csütörtöktől szombatig tartó kultúrfesztiválon a művészet minden rétegébe betekintést kaptak az odalátogatók.

Művészlelkek találkozása a Melancholy Art Fesztiválon.

Fotó: KSZ

Örömteljes melankólia a Melancholy Art Fesztiválon

A fesztivál helyet adott magyar és vasi alternatív zenei formációknak, electro dj-knek, a kortárs irodalom kiemelkedő szerzőinek, beszélgetéssorozatoknak, kulturális és társadalmi civil szervezeteknek, izgalmas kortárs képzőművészeti kiállításoknak, színházi daraboknak és cseh és magyar filmeknek. A művészettel töltött napokat a Simon Mártonnal való beszélgetés nyitotta meg csütörtök délután, majd szombat éjjel a Bolondok aranya + Feri.rar koncert adott méltó lezárást a jövő évi, második alkalomig.

A fesztivál alatt kiállított Vincze Márton és Bostan P. Izabella, mindkettejük stílusa kortárs, letisztult de annál mélyebb jelentéssel bír. Márton körbe is vezetett minket kiállításán, az erről szóló beszámolónkat itt olvashatják!

Kiemelt pillanata volt a szombati napnak a szombathelyi Weöres Sándor Színház JátsszMa diákstúdiósok Virágpor -cirmos arcunk címet viselő színházi darabja, mely mély ámulatba ejtette a befogadókat. Ostolya Zsuzsanna rendezésében Nagy László képszerű leírásai felhasználásával hozták el a színpadra a természetvarázslás, összeéneklés, kanásznóták, kanásztáncok hagyományait, XXI. századi köntösbe bújtatva a fiatalok. Olykor a hangos csendet, olykor nevetést, olykor éneklést, a darab végén pedig a tapsvihar hangait hallottuk a teremben.

Virágpor-cirmos arcunk előadás a Melancholy Art Fesztiválon.

Fotó: KSZ

A meleg napot az irodalmi műhelyek után a Lázár Tesók akusztikus gitáros formációja hűtötte le sajátos stílusukkal, melyre igazán jellemző a melankólia szó. Dalaikban a felnőttkorból gyermekkora való visszaemlékezés és az aktuálpolitika szűrődött ki, de helyet hagytak a fröccsözésnek is.

A Lázár Tesók hozták meg az igazi melankóliát.

Fotó: KSZ

Az emlékeinkben való elmélyülés után egy felszabadító, könnyedebb záróprodukcióval érkezett a Bolondok Aranya + Feri.rar formáció, akik reggelig tartó bulit csaptak a művészetkedvelőknek. Doma Bence, a Bolondok Aranya egyik tagja elmondta, hogy nagyon készültek erre a koncertre, mert most voltak először hallhatóak a hamarosan megjelenő új dalok, így ki tudták próbálni élőben, hogyan reagál rá a hallgatóközönség. Nem is kaphattak volna jobb visszajelzéseket, mint a buli végéig alább nem hagyó táncolások az első sorokban.