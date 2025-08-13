Kutya meleg augusztus - több helyre riasztják a vasi mentőket

Észlelés szempontjából unalmas időnk lesz a következő napokban: napsütés, szárazság, forró nappalok, enyhe éjszakák lesz a menü - mondta Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője. Megtudtuk: magasnyomás alakult ki Közép-Európában. Az anticiklonban melegszik a levegő, az eleve száraz talajfelszínekre erős lesz a besugárzás, gyarapszik a hőségnapok száma.

Meleg napok jönnek: fontos a folyadékpótlás - figyelmeztet Köcse Tamás vas vármegyei vezető mentőtiszt

Fotó: Szendi Péter

Pétervári Tibor elmondta, 12-13 órá napsütés várható naponta, gomolyfelhő is alig lezs az égen, csapadék nem valószínű. A hét második felében a 35 fokot is meghaladhatja a hőmérő higanyszála. Éjszakánként némileg felfrissül a levegő, de a hét második felében 18 fok alá nem nagyon csökkennek a minimumok. Egy érintő hidegfrontból hétfőn este érkezhet némi felfrissülés.

Meleg napok: többen riasztják a mentőket

Napok óta megemelkedett a mentők feladatszáma a Nyugat-Dunántúli régióban, benne Vas vármegyében is. Ezek nem feltétlenül közterületen előforduló, hőség okozta súlyos rosszullétek, de közvetve akár az időjárás számlájára írhatók - mondta el érdeklődésünkre Köcse Tamás Vas vármegyei vezető mentőtiszt.

Hozzátette: - A krónikus beteget átlendíti a kompenzáció határán a jelentős hőterhelés. Ha a hőség után lehűlés érkezik, az megkönnyebbülést hozhat, de a fronthatás okozta tüneteket felnagyítja: ilyenek a fájdalommal járó kórképek, a görcsrohamok, stroke-ra való hajlam. Túlmelegedésből fakadó súlyos esetet az elmúlt időszakban nem tapasztaltak a vas vármegyei mentők. Köcse Tamás szerint ez köszönhető annak is, hogy egyre több platformon értesül a lakosság a megelőzés fontosságáról.

A szakember kiemelte: a szervezet folyadékpótlását ezekben a napokban nagyon-nagyon komolyan kell venni. Hasznos lehet, ha palackban kimért vizet teszünk magunk mellé vagy a hűtőbe, mert egyébként hajlamosak vagyunk alábecsülni az elfogyasztott folyadék mennyiségét.

Már-már közhely, de nem lehet elégszer hangsúlyozni: a folyadék ne alkoholos ital legyen, mert az tovább dehidratálja a szervezetet. Érdemes kerülni a cukros üdítőket is, a legjobb a tiszta ásványvíz, csapvíz. Fontos, ha verítékezünk, az sóvesztést jelent – a sófogyasztásra is jobban kell ilyenkor figyelni.

A magasvérnyomásban szenvedő betegeknek számolniuk kell azzal, hogy a nagy meleg és a folyadékvesztés vérnyomáseséshez vezethet – ennek szédülés, gyengeség, összeesés, ájulás lehet a következménye.