Így változnak a menetrendek Vasban szeptember elsejétől

Szeptember elsejétől több menetrendi módosítás lép életbe Vas vármegyében a távolsági és helyi autóbuszjáratok esetében. A változások célja az utasforgalomhoz való jobb igazodás, a tanítási időszakhoz való alkalmazkodás, valamint néhány új megállóhely bevezetése.

Menetrendváltozások iskolakezdéskor Vasban

Fotó: Cseh Gábor

Távolsági buszmenetrend

Íme, a főbb változások a távolsági buszoknál, járatszám és végállomások alapján:

6640 Szombathely – Rum – Kám: A szabadnapokon közlekedő reggeli járat 3 perccel korábban indul: 5:01-kor. Tanítási napokon új megállók: Izsók Miklós utca és Török Ignác utca.

6660 Szombathely – Körmend: Több járat indulási ideje módosul, például: 14:25-ös járat 5 perccel korábban indul: 14:20-kor. Egyes járatok új megállóhelyeken is megállnak, pl. Hunyadi utca.

6663 Szombathely – Szentpéterfa: A reggeli járat 5 perccel korábban indul: 6:20-kor.

6686 Szombathely – Bucsu körjárat: A körjárat 11:45-kor indul, 5 perccel korábban, mint eddig.

6744 Sárvár – Csepreg: A reggeli járat 6:20-kor indul, 5 perccel később.

6759 Sárvár – Pápoc: Tanítási napokon 14:50-kor indul, 15 perccel később.

6823 Celldömölk – Mezőlak: Új járat indul tanítási napokon 15:30-kor.

6782 Sárvár – Körmend: Több járaton egyetlen jeggyel lehet utazni a teljes szakaszon.

Szombathely, helyijáratok

A Blaguss Agora tájékoztatása kitér minden olyan járatra, amik a tanévkezdéssel kapcsolatosak. Ezek szerint szeptember 1-től, hétfőtől (üzemkezdés) az iskolás helyijárat menetrend szerint indulnak az autóbuszok:

Az 1U és 21A vonalakon újra közlekedik az összes járat.

Ismét közlekednek az 5-ös és 20-as autóbuszok.

A Minerva lakóparkból 6:53-kor indul 6-os járat, mely a vasútállomástól 20-as jelzéssel közlekedik.

A Zanatról 6:50-kor induló 8-as járat a vasútállomás után 30Y jelzéssel Oladig közlekedik.

A 9-es autóbuszok csúcsidőben a tanszünetben megszokott menetrendhez képest eltérő időpontokban indulnak.

Herényből 7:16-kor is indul 12-es járat a vasútállomásig.

Újra közlekedik a vasútállomásról 7:10-kor induló 29A, mely a Nyugdíjasok Otthona után 6-os járatként folytatja útját.

Plusz 27A járatok indulnak 13:38-kor a vasútállomásról és 14:35-kor az Óperint üzletháztól a Parkerdő lakópark felé.

A Rumi út 142. megállóhelyről 12:35-kor induló 7H járat a Nyugdíjasok Otthona után az Erdei iskola utca és a Parkerdő lakópark érintésével az Árpád utcáig közlekedik.

Fontos: az Éhen Gyula téri jegypénztár szeptember 1. és szeptember 6. között tart nyitva!