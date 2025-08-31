augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

45 perce

Így változnak a menetrendek Vasban szeptember elsejétől

Címkék#Vasban#menetrend#menetrend változás#buszmenetrend

Ahogy már sok éve megszokhattuk, nyáron több járat is ritkábban, vagy nem is közlekedik. Hétfőtől újra tanítás: milyen menetrendi változások várhatók?

Gombos Kálmán

Szeptember elsejétől több menetrendi módosítás lép életbe Vas vármegyében a távolsági és helyi autóbuszjáratok esetében. A változások célja az utasforgalomhoz való jobb igazodás, a tanítási időszakhoz való alkalmazkodás, valamint néhány új megállóhely bevezetése.

Menetrendváltozások iskolakezdéskor Vasban
Menetrendváltozások iskolakezdéskor Vasban
Fotó: Cseh Gábor

Távolsági buszmenetrend

Íme, a főbb változások a távolsági buszoknál, járatszám és végállomások alapján:

  • 6640 Szombathely – Rum – Kám: A szabadnapokon közlekedő reggeli járat 3 perccel korábban indul: 5:01-kor. Tanítási napokon új megállók: Izsók Miklós utca és Török Ignác utca.
  • 6660 Szombathely – Körmend: Több járat indulási ideje módosul, például: 14:25-ös járat 5 perccel korábban indul: 14:20-kor. Egyes járatok új megállóhelyeken is megállnak, pl. Hunyadi utca.
  • 6663 Szombathely – Szentpéterfa: A reggeli járat 5 perccel korábban indul: 6:20-kor.
  • 6686 Szombathely – Bucsu körjárat: A körjárat 11:45-kor indul, 5 perccel korábban, mint eddig.
  • 6744 Sárvár – Csepreg: A reggeli járat 6:20-kor indul, 5 perccel később.
  • 6759 Sárvár – Pápoc: Tanítási napokon 14:50-kor indul, 15 perccel később.
  • 6823 Celldömölk – Mezőlak: Új járat indul tanítási napokon 15:30-kor.
  • 6782 Sárvár – Körmend: Több járaton egyetlen jeggyel lehet utazni a teljes szakaszon.

Szombathely, helyijáratok

A Blaguss Agora tájékoztatása kitér minden olyan járatra, amik a tanévkezdéssel kapcsolatosak. Ezek szerint szeptember 1-től, hétfőtől (üzemkezdés) az iskolás helyijárat menetrend szerint indulnak az autóbuszok:

  • Az 1U és 21A vonalakon újra közlekedik az összes járat.
  • Ismét közlekednek az 5-ös és 20-as autóbuszok.
  • A Minerva lakóparkból 6:53-kor indul 6-os járat, mely a vasútállomástól 20-as jelzéssel közlekedik.
  • A Zanatról 6:50-kor induló 8-as járat a vasútállomás után 30Y jelzéssel Oladig közlekedik.
  • A 9-es autóbuszok csúcsidőben a tanszünetben megszokott menetrendhez képest eltérő időpontokban indulnak.
  • Herényből 7:16-kor is indul 12-es járat a vasútállomásig.
  • Újra közlekedik a vasútállomásról 7:10-kor induló 29A, mely a Nyugdíjasok Otthona után 6-os járatként folytatja útját.
  • Plusz 27A járatok indulnak 13:38-kor a vasútállomásról és 14:35-kor az Óperint üzletháztól a Parkerdő lakópark felé.
  • A Rumi út 142. megállóhelyről 12:35-kor induló 7H járat a Nyugdíjasok Otthona után az Erdei iskola utca és a Parkerdő lakópark érintésével az Árpád utcáig közlekedik.

Fontos: az Éhen Gyula téri jegypénztár szeptember 1. és szeptember 6. között tart nyitva!

Vonatközlekedés

A szeptemberi módosítások csak az autóbuszokat érintik. A MÁV és GYSEV vonatjáratok esetében Vas vármegyében nincs bejelentett menetrendi változás elsejétől.

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu