1 órája
Megható levéllel köszönte meg a mentőszolgálat munkáját egy hálás segítő
A nap, mint nap kemény munkát végző egészségügyi dolgozóknak mondott köszönetet levelében egy segédkező civil.
Az Országos Mentőszolgálat hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a megható levelet, amit egy hálás segítőtől kapott.
Megható levél a mentősöknek
A levélben azt írta, hogy élete első segélyhívásán van túl és rengeteg segítséget kapott az egészségügyi dolgozók részéről. Úgy fogalmazott,
Gyöngyösön a munkahelyem előtt rosszul lett egy férfi. A kollégája hozzám szaladt be segítséget kérni, én hívtam ki a mentőt. A hívástól számított 10 perc alatt a helyszínen volt az autó. A diszpécserük kiérkezésükig végig vonalban tartott és érdeklődött a beteg állapotáról, nekünk, helyszínen lévőknek pedig segített a teendőkben.
Mikor letettük a telefont, elsírtam magam. A stressztől, a megkönnyebbüléstől és talán az emberi múlandósággal való szembesüléstől. Bár ez esetben stabil állapotban szállították a férfit a kórházba.
Bocsánat, hogy ezzel az üzenettel raboltam a drága idejüket, csak szeretnék köszönetet mondani a munkájukért.