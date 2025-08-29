Megható levéllel köszönte meg a mentőszolgálat munkáját egy hálás segítő

Gyöngyösön a munkahelyem előtt rosszul lett egy férfi. A kollégája hozzám szaladt be segítséget kérni, én hívtam ki a mentőt. A hívástól számított 10 perc alatt a helyszínen volt az autó. A diszpécserük kiérkezésükig végig vonalban tartott és érdeklődött a beteg állapotáról, nekünk, helyszínen lévőknek pedig segített a teendőkben.

Mikor letettük a telefont, elsírtam magam. A stressztől, a megkönnyebbüléstől és talán az emberi múlandósággal való szembesüléstől. Bár ez esetben stabil állapotban szállították a férfit a kórházba.

Bocsánat, hogy ezzel az üzenettel raboltam a drága idejüket, csak szeretnék köszönetet mondani a munkájukért.